長榮：燃油成本升至6成　運價有底「正向看第二、三季營運」

▲長榮海運今日舉行法說會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮海運（2603）今（24）日舉行法說會，針對近期市況，長榮指出，在油價走高與地緣政治因素影響下，運價已出現支撐，旺季下單時間會提早，預計第二季貨量會比較大，因此對第二季及第三季市況，持正面態度。

長榮海運2026年第一季營收達865.60億元，較去年同期的 1,099.71億元減少234.11億元，減少約 21%。在營運數據方面，平均運價每TEU 959美元，比去年同期少了 263美元，減幅約 21.52%；貨量則小幅提升，達到 264萬TEU，比去年同期多了 4萬TEU，增幅約1.58%。平均每噸燃油成本從去年的 506美元降到 422美元，成本下降約 17%。整體而言，第一季相較去年，呈現量增趨勢。

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在長約簽訂進度方面，長榮表示，目前歐洲線已完成約3成，美國線約5成，預計美線將於4月底完成約95%合約、貨量達99%。雖然今年長約價格較去年第四季至今年第一季市場行情略低，但隨著燃油成本上升，航商已逐步反映成本，整體運價水準不致低於去年長約價格。市場也傳出5月將有航商調漲每櫃約2000元，預期有望帶動新一波漲價動能。

燃油成本部分，長榮指出，中東戰事爆發後油價明顯走揚，目前燃油成本占營運比重約50%至60%。雖然第一季燃油成本較去年第四季略降約4%，但隨著油價回升，預期第二季平均燃油成本將小幅上升，航商亦普遍透過燃油附加費機制轉嫁成本壓力。

另外長榮提到，蘇伊士運河尚未恢復通行，使有效運力無法完全釋放，加上中國港口壅塞情況未解，整體供給仍偏緊，有助支撐運價。儘管貨主對價格有所期待，但在市場不確定性下，航商對長約價格態度相對審慎，不會為提高簽約比例而大幅讓價。

長榮也說，第一季受中美因素影響，太平洋航線貨量相對疲弱，但在供應鏈不確定性升高下，貨主開始提前備貨，帶動第二季貨量預期回升，旺季可能提前啟動。

至於整體展望，對第二季與第三季業績持正面看法，但也坦言，燃油成本與地緣政治仍是今年最大變數，若油價持續攀升，恐推升通膨並進一步影響終端需求，第四季能見度仍相對有限。

此外，針對市場關注巴拿馬籍船舶靠港檢查問題，長榮指出，各國港口檢查屬正常法規要求，目前影響仍在可控範圍內，未對整體營運造成明顯衝擊。