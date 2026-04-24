AI帶動台股飆漲　台經院：非泡沫、留意資金退潮風險

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台股無畏中東戰事紛擾，4月以來氣勢如虹，挑戰39000點關卡。台經院院長張建一認為，這波台股漲勢主要靠AI概念股推動，其中固然反映投資人對未來獲利的期待，但AI確實前景可期，「AI不會泡沫」。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，除了台灣，美國、中國、日本、韓國也都在發展高科技產業，如果以美日韓的情勢來看，股市仍具成長動能。 不過孫明德表示，現在台股以AI概念股最為強勢，如同「一顆西瓜太大，把其他小西瓜養分吸走」，資本市場並非均衡發展，應該思考如何帶動其他產業成長，讓產業均衡發展、其他類股也有上漲空間，有助資本市場長期發展。

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張建一認為，風險性資產偏好升溫，造就台股漲勢驚人，尤其熱門AI題材如矽光子等「未來有很大想像空間」，這波台股上漲反映市場對未來獲利的期待，甚至反映至明年或後年，然而，市場必須留意，全世界資金水位豐沛，新任美國聯準會主席提名人華許（Kevin Warsh）料將縮表，降低通膨預期，屆時是否還會有大量資金前進風險性資產，有待觀察。

但張建一強調，不要低估未來AI的可能性，這與2000年網路泡沫事件不同，AI不會泡沫，因為這波是「實打實的投資」。

孫明德補充，牛津大學論文指出，歷史上人類的重大發明，如蒸汽機、電力設備、電子產品都帶動數十年甚至百年的投資浪潮，任何一次大型發明都是從點、線、面慢慢擴展，現在到了AI時代，該研究認為這波AI投資起碼延燒20年。 孫明德表示，台灣的AI投資才剛起步，2024年投資往上衝，2025年大爆發，未來會有更大的成長空間；現在AI伺服器都還停留在企業端，隨著AI深入生活應用，「未來不會只有台積電一枝獨秀」。