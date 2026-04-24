台股大盤季線乖離率高！財經作家曝：改買「台股的美股ETF」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股近期強勢上攻，台積電更是頻創新高，帶動相關ETF同步走揚。不過，財經作家阿格力卻點出，大盤季線乖離率已偏高，短線風險升溫，因此他選擇「續抱台股、但新資金轉往美股ETF」，認為美股目前才剛起漲、基期相對較低，投資節奏應適度調整，引發不少投資人討論。

阿格力在臉書表示，「前天才說台積電相對便宜，今天就創新高，跟00830一樣都漲3％多」，直言只要掌握AI趨勢，其實投資並不困難，「不懂個股也可以靠神山跟ETF完全搭對車」。不過他也提醒，目前台股大盤季線乖離率偏高，因此操作上出現變化，「我台股戶頭資金拿去買台股的美股ETF，美股剛起漲而已，基期相對較低。台股我就是續抱，但新投入買美股。」

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他也補充，近期主動式美股ETF表現不錯，並分享相關影片，進一步看好AI帶動的長線成長動能，顯示資金配置正逐步轉向美股市場。

貼文曝光後，不少網友認同其操作邏輯，「00830加油！雖沒買在三月最低，但現在71點多也是好開心」、「年初小買一點00830，小小豐收了一下」、「昨天看留言讓我有強心針，我大膽上車聯發科跟加碼台積」。也有人直呼「台積電2千多真的算便宜了」，顯示市場對AI概念股仍高度樂觀。

不過，也有不同聲音出現，「美股剛起漲？費半4成、納指兩成了呀」、「ARK還在虧，不懂的真的不要碰」，提醒投資仍需留意風險。還有人理性分析，「市場波動本屬常態，在機會與風險並存之際，保持紀律才走得長遠。」