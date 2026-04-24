台股交易千股變1股　金管會報告出爐曝「3大關卡」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日前立法院財委員會關注盤中零股交易公平性一事，要求整股、零股交易必須一制，也提議交易單位由1張（1000股）改為1股，金管會評估報告於今（24）日出爐，整股與零股市場交易制度如果相同，可能衍生價差無法消弭，導致市場爭議、系統維護成本及複雜度增加，以及風險升高等三大問題，盤中零股撮合時間由9時10分提前到9點一事，預計今（2026）年10月底前蒐集完成，若市場有共識，最快明（2027）年7月底上路。

財委會立委質詢關注零股交易公平，盤中零股交易「晚10分鐘開盤」被視不公平限制，甚至有立委提議交易單位由一張（1000股），仿效美股改為以1股為交易單位。

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金管會「零股與整股市場交易制度去差異化評估」報告出爐，該報告指出，盤中零股交易價格發現功能來自整股市場，制度設計整股市場在上午9時開盤後，盤中零股市場接續於9時10分開始撮合，有利於零股投資人參考大盤走勢後，再決定盤中零股的交易價格，避免整、零股同時開盤，存在兩個交易市場，衍生投資爭議及糾紛，亦可分散整股市場開盤作業全體證券商系統及作業負荷量。

此外，證交所考量盤中零股市場流動性較低，若採逐筆交易，價格易劇烈波動，增加市場操縱風險，且投資人可能將整股交易拆單至零股市場，造成流動性分散且影響整股市場價格發現功能，故採5秒集合競價方式，亦能兼顧證券商系統與作業負荷，維持市場穩定性。

盤中零股市場政策目的為普惠金融，讓小資族亦得參與證券市場之買賣，惟為避免小額交易者未能承擔高槓桿交易之風險，暫不開放信用交易、當沖及借券等槓桿性交易工具。

對於整股、零股市場交易制度如果相同，金管會報告點出可能衍生三大問題：

一、價差無法消彌，且亦導致市場爭議：證交所分析表示，由於兩個市場投資人結構、交易策略及委託價量均有異，即便制度一致，同一的的可可能在兩個市場形成不同價格、且在兩個制度相同；分屬不同市場的情況下，投資人於下單時可能難以清楚辨識交易所在市場，進而影響交易判斷與決策效率，且亦可能對價格差異產生誤解，進而引發爭議。

二、系統維護成本及複雜度增加：由於整股與零股市場可屬不同交易系統架構，證券商於系統建置、維運及風控管理上，可需分別處理兩類市場之交易邏輯與流程，增加整體營運成本與系統複雜度。

三、盤中零股若開放信用交易等交易工具，可能增加市場風險：盤中零股市場自設立之初便以小額投資人為主，鼓勵長期持有與普惠金融，在交易工具上與整股市場有所區隔，若開放信用交易及相關槓桿工具，可能造成下列負面影響，包括市場槓桿擴張、違約風險增加，小額投資人承受過高風險；套利及拆單交易行為可能增加，導致整股與零股市場流動性分散，削弱價格發現功能；證券商作業與系統負擔提升，並可能出現現金股利尾差或券差無法交割等操作困難；低流動性的的在了結或強制回補時可能無法便時成交，進一步增加投資人及證券商風險。

