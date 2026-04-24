東區SOGO商圈小宅夯　在地房仲揭主力買方背景

▲大安區東區向來被視為全台最核心的蛋黃區，其中以SOGO商圈一帶更是精華中的精華。（圖／永慶房屋提供）

記者項瀚／台北報導

大安區為全台最核心的蛋黃區，其中SOGO商圈一帶更是精華中的精華。在地房仲表示，區域中小坪數的中古、新大樓物件熱門，近1年價格沒有修正，反而緩漲。此外，他也介紹了東區的環境特色及買盤結構。

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大安區東區向來被視為全台最核心的蛋黃區，其中SOGO商圈一帶更是精華中的精華，兼具商業機能與生活品質，區域房市在整體政策調控與市場修正氛圍下，表現依舊穩健，尤其小坪數產品需求持續強勁。

永慶房屋大安忠孝店長曾耀南介紹：「SOGO商圈中小坪數大樓都非常熱門，中古社區以『景園』為例，單價行情約落在95~125萬元之間，依屋況、面向與棟距條件不同而有所差異，24~28坪的大兩房格局最受歡迎，總價帶約在3000萬元上下。」

至於新成屋市場，曾耀南舉例：「屋齡約1年多的『統創緻』為區域指標個案之一，12~15坪小坪數產品熱門，規劃一房一廳，單價約落在145萬~165萬元，總價帶約2200~2600萬元。」

在買方結構方面，曾耀南觀察：「東區中小坪數產品的購屋族群多落在40~50歲之間，普遍為具備一定經濟實力的社會精英，這類買方高度重視地段、交通便利性與生活機能，同時也看重居住環境品質，多為單身或頂客家庭，『就是要住在最精華的地段』，成為其購屋主要考量。」

▲東區中小坪數產品的購屋族群多落在40~50歲之間。（圖／永慶房屋提供）

他進一步指出：「SOGO商圈具備獨特的生活氛圍，白天商業活動熱絡，人潮絡繹不絕，但到了晚間8～9點後，人潮逐漸散去，環境轉為相對清幽，加上周邊具備公園綠地，形成『白天繁華、夜晚靜謐』的雙重生活節奏，類似日本六本木商圈的居住特性，與信義計畫區長時間高人流的氛圍有所不同，也因此吸引特定族群青睞。」

在價格表現上，曾耀南指出：「目前東區小坪數產品價格並未出現明顯下修，反而呈現微幅上漲趨勢，即便整體房市受到政策影響，蛋黃區因具備稀缺性與剛性需求支撐，價格相對穩定，主要原因在於屋主多不願降價，加上買方對地段高度認同，願意適度追價，交易仍可順利促成。」

不過，曾耀南也指出：「中大坪數產品則出現較明顯修正，價格約有1成左右的調整幅度，顯示市場已出現結構性分化，東區房市在不同產品類型間呈現『小宅抗跌、中大坪數修正』的格局。」

▲曾耀南指出，北市東區房市呈現「小宅抗跌、中大坪數修正」的格局。（圖／永慶房屋提供）

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