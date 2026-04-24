台股狂漲1200點刷新高　外資回補439億元、大買台新新光金3.7萬張

▲外資今大買台新新光金3.7萬張。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會放寬台股基金、主動ETF投資單一個股上限到25%，台積電（2330）將是制度變革下最大受惠者，今（24）日台股勁揚1200多點，以38932.4點作收，創下收盤新高，而外資由賣轉買，大舉敲進439.08億元，台新新光金（2887）公佈今年配發1元現金股息，外資買超3萬7141張，居單日買超第一名個股。

金管會放寬台股基金、主動ETF投資對於占台股市值超過一成個股，持股上限由10%提高25%，被市場稱為「台積電條款」，這也增添後續資金動能想像空間，台積電開高走高，終場大漲105元或漲幅5.05%，以及2185元新高作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（24）日台股勁揚1218.25點或漲幅3.23%，創下史上第5大收盤漲點，以38932.4點作收，成交金額達1.03兆

根據證交所統計資料顯示，外資買超439.08億元；投信買超18億元，連四買；自營商買超88.78億元，自行買賣部分買超2.95億元，避險方面買超85.84億元，三大法人合計買超545.87億元。

外資買超前十名個股，金控占了五檔，分別第一名台新新光買超3萬7141張、第五名永豐金（2890）1萬5450張、第七名玉山金（2884）1萬1577 張、第九名中信金（2891）9761張、第十名華南金（2880）9184張。

買超第二～四名個股、張數分別燿華（2367）2萬5265張、華通（2313）2萬204張、英業達 （2356）1萬5936張，第六名為兆赫（2485）1萬2401張，第十名為敬鵬（2355）1萬22張。

外資今日買超前十名個股、張數分別中鋼（2002）2萬8571張、台玻（1802）1萬8407張、友達（2409）1萬7788張、群創（3481）1萬5386 張、國泰金（2882）1萬4645張、南亞科（2408）1萬3360張、台泥（1101）1萬2473張、台企銀（2834）1萬704張、元大金（2885）9074張、合庫金（5880）8975張。

