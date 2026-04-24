港口社群系統PCS專案推動說明會　升級航港作業效率

▲左起港務公司張展榮業務副總經理與航港局陳賓權副局長分別致詞。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(24)日與交通部航港局在資策會民生大樓共同舉辦「港口社群系統（PCS）專案推動說明會」，由港務公司張展榮業務副總經理與航港局陳賓權副局長共同主持，並由財團法人資訊工業策進會規劃執行。

本次說明會計有航商、碼頭、物流及相關公私部門等多個領域代表到場交流，瞭解我國港口社群系統(Port Community System；PCS)平台規劃，並就產業實務需求進行深入討論與意見蒐整，共同朝強化航港作業資料共享、提升港口作業效率及促進產業協同運作的目標邁進。

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為強化航港產業資料交換機制、提升港口整體作業效率，臺灣港務公司與交通部航港局參考國際指標港口數位化作法，於今年起推動港口社群系統(PCS)平台，期望透過串聯船舶進出港、貨物作業動態及貨櫃車交領櫃等作業資訊，建立即時共享平台，供各利害關係人同步獲知貨、櫃、車、船最新動態。初期優先在高雄港推動「船舶進出港動態」及「貨櫃交接驗收作業(EIR)數位化」等兩項專案，減少人工作業、提升資訊透明度，促進航港產業間的協同作業效率。

陳賓權表示，我國港口推動PCS成功關鍵，在於凝聚航港產業的合作共識，促進業界深度參與，打通各單位間的資料流，並透過即時資訊共享，減少重複填報與溝通成本。

後續資策會將辦理產業聯合訪談，掌握第一線需求，確保PCS貼近實務應用，發揮最大效益。港務公司張展榮業務副總經理指出，目前航港作業在資訊共享與流程銜接上仍有精進空間，需要更多公私部門的合作，例如船舶靠泊時間需多方確認、貨櫃交領櫃作業多仰賴紙本文件，影響整體作業效率與流程順暢度。

未來透過PCS導入，以「一次輸入、全程使用」為核心，透過跨單位整合並即時交換船舶動態、貨櫃(物)資訊及港口作業狀態等資料，減少人工作業，有助於業者提前規劃與資源調度，進一步提升港口整體營運效率。

本次說明會除說明我國PCS推動方向外，具體分享國際標竿港口成功經驗。透過跨單位資料整合與即時交換，有效提升港口物流效率、降低營運成本，並強化整體供應鏈運作。港務公司與航港局表示，未來將以「資料整合」、「流程優化」及「服務加值」為核心，讓港口運作更智慧、更有效率。

會中交流熱絡，航港業者踴躍就資料交換、系統介接及實務操作等面向提出建議，反映第一線應用需求。港務公司及航港局表示，相關意見將納入後續PCS規劃，作為資訊共享的重要參考，確保PCS貼近實務應用，讓業者「用得到、用得順」，提升整體推動成效。

港務公司與航港局補充，港口社群系統(PCS)是串聯航商、碼頭、物流及政府機關的重要平台，透過建立開放共享機制與凝聚產業合作共識，促進港口資訊即時流通，讓整體作業更加順暢。未來船舶進出港、碼頭裝卸及貨櫃運輸更有效銜接，不僅提升營運效率、降低作業成本，也有助減少等待與能源耗用，推動港口朝更環保、永續韌性方向發展，進一步強化臺灣港群整體競爭力。