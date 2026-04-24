ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

港口社群系統PCS專案推動說明會　升級航港作業效率

▲左起港務公司張展榮業務副總經理與航港局陳賓權副局長分別致詞。（圖／港務公司提供）

▲左起港務公司張展榮業務副總經理與航港局陳賓權副局長分別致詞。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(24)日與交通部航港局在資策會民生大樓共同舉辦「港口社群系統（PCS）專案推動說明會」，由港務公司張展榮業務副總經理與航港局陳賓權副局長共同主持，並由財團法人資訊工業策進會規劃執行。

本次說明會計有航商、碼頭、物流及相關公私部門等多個領域代表到場交流，瞭解我國港口社群系統(Port Community System；PCS)平台規劃，並就產業實務需求進行深入討論與意見蒐整，共同朝強化航港作業資料共享、提升港口作業效率及促進產業協同運作的目標邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為強化航港產業資料交換機制、提升港口整體作業效率，臺灣港務公司與交通部航港局參考國際指標港口數位化作法，於今年起推動港口社群系統(PCS)平台，期望透過串聯船舶進出港、貨物作業動態及貨櫃車交領櫃等作業資訊，建立即時共享平台，供各利害關係人同步獲知貨、櫃、車、船最新動態。初期優先在高雄港推動「船舶進出港動態」及「貨櫃交接驗收作業(EIR)數位化」等兩項專案，減少人工作業、提升資訊透明度，促進航港產業間的協同作業效率。

陳賓權表示，我國港口推動PCS成功關鍵，在於凝聚航港產業的合作共識，促進業界深度參與，打通各單位間的資料流，並透過即時資訊共享，減少重複填報與溝通成本。

後續資策會將辦理產業聯合訪談，掌握第一線需求，確保PCS貼近實務應用，發揮最大效益。港務公司張展榮業務副總經理指出，目前航港作業在資訊共享與流程銜接上仍有精進空間，需要更多公私部門的合作，例如船舶靠泊時間需多方確認、貨櫃交領櫃作業多仰賴紙本文件，影響整體作業效率與流程順暢度。

未來透過PCS導入，以「一次輸入、全程使用」為核心，透過跨單位整合並即時交換船舶動態、貨櫃(物)資訊及港口作業狀態等資料，減少人工作業，有助於業者提前規劃與資源調度，進一步提升港口整體營運效率。

本次說明會除說明我國PCS推動方向外，具體分享國際標竿港口成功經驗。透過跨單位資料整合與即時交換，有效提升港口物流效率、降低營運成本，並強化整體供應鏈運作。港務公司與航港局表示，未來將以「資料整合」、「流程優化」及「服務加值」為核心，讓港口運作更智慧、更有效率。

會中交流熱絡，航港業者踴躍就資料交換、系統介接及實務操作等面向提出建議，反映第一線應用需求。港務公司及航港局表示，相關意見將納入後續PCS規劃，作為資訊共享的重要參考，確保PCS貼近實務應用，讓業者「用得到、用得順」，提升整體推動成效。

港務公司與航港局補充，港口社群系統(PCS)是串聯航商、碼頭、物流及政府機關的重要平台，透過建立開放共享機制與凝聚產業合作共識，促進港口資訊即時流通，讓整體作業更加順暢。未來船舶進出港、碼頭裝卸及貨櫃運輸更有效銜接，不僅提升營運效率、降低作業成本，也有助減少等待與能源耗用，推動港口朝更環保、永續韌性方向發展，進一步強化臺灣港群整體競爭力。

關鍵字： 港口社群系統PCS說明會航港作業效率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台74線驚傳槍響】車手衝撞警車狂逃5公里　警開1槍制伏

推薦閱讀

台股交易千股變1股　金管會報告出爐曝「3大關卡」

台股交易千股變1股　金管會報告出爐曝「3大關卡」

日前立法院財委員會關注盤中零股交易公平性一事，要求整股、零股交易必須一制，也提議交易單位由1張（1000股）改為1股，金管會評估報告於今（24）日出爐，整股與零股市場交易制度如果相同，可能衍生價差無法消弭，導致市場爭議、系統維護成本及複雜度增加，以及風險升高等三大問題，盤中零股撮合時間由9時10分提前到9點一事，預計今（2026）年10月底前蒐集完成，若市場有共識，最快明（2027）年7月底上路。

2026-04-24 16:26
燃油成本升至6成　長榮：運價有底「正向看Q2、Q3營運」

燃油成本升至6成　長榮：運價有底「正向看Q2、Q3營運」

長榮海運（2603）今（24）日舉行法說會，針對近期市況，長榮指出，在油價走高與地緣政治因素影響下，運價已出現支撐，第二季市況展望轉趨正向。另外，公司也對第二季與第三季營運持較正向看法，但也坦言，油價走勢與地緣政治仍是今年最大變數，若能源成本持續攀升，恐推升通膨並進一步影響終端需求，第四季能見度仍相對有限。

2026-04-24 16:08
Intel財報報喜　00662打包AI半導體龍頭股

Intel財報報喜　00662打包AI半導體龍頭股

隨著AI技術從「生成內容」邁向「自主執行」，市場主軸正悄悄轉向。根據Morgan Stanley最新報告指出，AI已從過去單純回答問題的生成式AI，進化為具備規劃、推理與多步驟執行能力的「代理式AI（Agentic AI）」，這不僅改變運算架構，也重新定義整體科技產業鏈的投資邏輯。

2026-04-24 12:41
記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

三星宣布正式停產LPDDR4，日本日前又發生7.7地震，NAND產線受到波及，記憶體產能向高階靠攏，記憶體族群表現分歧，旺宏（2337）開高一度殺至126元平盤以下，又拉高到136元、漲幅逼近8%，而模組廠宇瞻（8271）昨（23）日創下256元歷史新高價位之後，快速拉回整理，今（24）日直接摜壓到200元跌停價位。

2026-04-24 12:20
聯發科TPU題材發酵、美系外資升目標價至2588元　盤中一度飆漲停

聯發科TPU題材發酵、美系外資升目標價至2588元　盤中一度飆漲停

IC設計龍頭聯發科（2454）在AI ASIC（客製化晶片）題材帶動下，近期股價強勢走高，今日盤中更一度漲停，達2435元。美系外資今日也出具最新報告，隨著3奈米與2奈米TPU專案量產能見度提升，聯發科有望迎來評價重估（re-rating），將其列為首選標的，並將目標價由1988元大幅上修至2588元。

2026-04-24 12:01
台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

台股正2 ETF分割一波接一波，群益投信發行群益臺灣加權正（00685L）也將進行分拆作業，00685L發行價為10元，截至昨（23）日為止股價來到208.35元，此次分割後，市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

2026-04-24 10:53
史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

雖美伊情勢陷入僵局，但受新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（24）日掛出「0.2006」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬日圓。

2026-04-24 10:46
009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％　

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％　

中信美國數據中心及電力ETF基金（009819）昨（23）日以10元上市，受到台股追價買盤積極，昨日股價以12.54元作收，收漲24.2%，惟溢價幅度高達24.13%，而今日股價校正回歸，以10.3元開出，最跌至10.16元，到10點左右緩步上攻11.28元，跌幅收斂到一成左右，到10點成交量逼近10萬張。

2026-04-24 10:19
快訊／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

快訊／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

受到金管會鬆綁基金、ETF單一個股上限，帶動台積電（2330）股價續攻高，今（24）日開盤半小時股價衝到2140元，大漲60元，再創新天價，台股指數一度大漲逾940點，站上38660點。

2026-04-24 09:43
社會新鮮人2025年平均薪資3.9萬元年增5%　17%領最低工資

社會新鮮人2025年平均薪資3.9萬元年增5%　17%領最低工資

勞動部今（24）日公布114年（2025年）初任人員薪資調查，去年新鮮人薪資平均為3.9萬元，年增5.4%，其中大學畢業者3.6萬元，研究所5.3萬元。但仍有近2.4萬名新鮮人（佔整體新鮮人的17.2%）的起薪僅領最低工資（2萬8590元）。

2026-04-24 13:51

讀者迴響

熱門新聞

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

月入40萬想退休「3300萬資產配置表」曝光！全場羨煞

台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％

記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

北市忠孝分行千萬搶案　中信銀發聲

9檔個股下周一「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普入列

資金幾十萬！長輩超愛「低價股當沖」他不解

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

快訊／台股收漲1218.25點、史上第5大漲點　台積電收新高2185

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

新光三越傳拿下北車商場15年經營權　業者回應

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366