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北市忠孝分行千萬搶案　中信銀發聲

▲▼北市東區忠孝東路四段中信銀行遭搶，警方火速制伏搶匪。（圖／記者陳以昇攝）

▲北市東區忠孝東路四段中信銀發生搶案。（圖／記者陳以昇攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台北市忠孝東路四段71號、中信銀行忠孝分行今（24）日下午驚傳搶案，行員遭挾持取錢，嫌犯被到場員警壓制並逮捕，中信銀相關說明如下：感謝警方協助第一時間制伏歹徒、維護治安，經確認客戶及員工皆安全無虞，財務亦無損失，此事件不影響營運，後續將配合警方調查。

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關鍵字： 中信銀行搶案忠孝東路警方逮捕台北

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