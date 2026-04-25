油價炸裂衝擊！中油狂吸成本撐不住　惠譽開槍降評等展望

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳瑩欣／台北報導

國際油價高檔震盪、成本轉嫁受阻，中油財務壓力浮現。惠譽指出，在油價飆升與吸收成本雙重夾擊下，已將中油外幣長期發行人違約評等（IDR）展望由「穩定」調整為「負向」，並示警若原油供需失衡持續、或成本仍無法有效轉嫁，不排除後續進一步調整評等。

身為國際三大信評機構之一的惠譽，此次罕見出手，調降由經濟部100%掌控的中油評等展望，也引發市場高度關注與議論。

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惠譽同時確認中油IDR為「AA」，並維持國內長期評等「AAA(twn)」及展望「穩定」，顯示其整體信用地位仍具支撐，但短期壓力已明顯升溫。

惠譽分析，中油利息保障倍數能否回升至4倍以上仍存在不確定性。若油價維持高檔、或成本轉嫁持續受限，恐拖累信用指標，進一步引發負向評等行動。

依據政府相關企業評等準則，中油因為由台灣政府全資持有，其評等與主權評等「AA／穩定」連動。惠譽認為，政府對中油在人事、財務與投資決策具高度控制力，且其在能源供應與價格穩定上具關鍵政策角色。

從營運面觀察，惠譽預期中油2026年煉製與銷售事業將出現顯著虧損，主因仍是需配合政策穩定國內價格，導致無法完全轉嫁高油價成本，相關表現須待國際油價回落後才有改善空間。

相較之下，天然氣事業將成為支撐來源。惠譽指出，中油已調升發電用戶氣價，加上需求成長與接收站擴建完成，將帶動銷售量與利潤表現，維持整體營運穩定。

財務方面，惠譽預估中油2026年信用指標將進一步轉弱，EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）利息保障倍數將由2025年的2.6倍降至2026年的2.3倍，之後隨獲利改善，2028年回升至約5倍水準。不過在持續擴大天然氣與石化投資下，整體槓桿仍將維持高檔。

惠譽也指出，中油獨立信用狀況為「bb-」，反映其市場主導地位與多元業務，但同時受到長期成本未完全反映及油價波動影響，財務壓力偏高。若獲利復甦進度不如預期，評等仍有下修風險。

在流動性方面，中油資金來源仍具彈性，截至2025年底未動用授信額度逾4400億元，能支應營運與投資需求。不過債務結構偏向短期，顯示資金調度壓力仍在。

整體而言，惠譽認為，中油在政府支持與政策角色下仍具穩定基礎，但油價高檔與成本壓力未解，短期信用展望轉趨保守。