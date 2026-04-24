9檔「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普下周生效

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者巫彩蓮／台北報導

台股勁揚1200多點，再創38932.4點新高，市場資金轉向拉抬中小股，今（24）日共計有9檔上市櫃個股被列處置股，包括PCB設備股尖點（8021），IP股愛普* （6531）、金麗科（3228），處置日期從下周一（4月27日） 至5月11日為止。

以下是處置新名單：

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愛普* （6531）：每5分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.86%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達144元。

尖點（8021）：每20分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.42%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達60.5元。

金麗科（3228）：每5分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達50.68%，最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達80元。

奇鈦科（3430）：每5分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.09%，當日週轉率達22.68%。

博磊（3581）：每20分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.87%，最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達135.25%。

晟楠（3631）：每5分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.51%。

IET-KY（4971）：每20分鐘撮合一次

原因：當日本益比為462.42、股價淨值比為15.13且為其所屬產業類別股價淨值比之3.1倍、當日週轉率達15.84%。

中探針（6217）：每20分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅27.62%，且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達51元；最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達137.9%；最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達408.62%；最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達494.15%。

美達科技（6735）：每5分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.32%；最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達118.13%。

