MEPC 84會議開幕在即　驗船中心即時關注IMO淨零框架談判結果

▲MEPC 84溫室氣體減排關鍵議題。（圖／驗船中心提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)將於115年4月27日至5月1日舉行海洋環境保護委員會(MEPC)第84屆會議(MEPC 84)，針對本次會議，驗船中心(CR)預先提供會議關注各項重點，並預計於會議閉幕翌日(5月2日)即時發布「MEPC 84會議結論快報」。

驗船中心指出，回顧去年10月，原定於第二次特別會議(MEPC/ES.2)採納通過的「IMO淨零框架(IMO Net-Zero Framework)」，因各會員國無法達成最終共識而暫時休會，使得全球航運中長期溫室氣體減排措施的推動充滿挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，重啟協商、確保工作計畫重回預定軌道，及如何於今年底重啟MEPC/ES.2，將是本次 MEPC 84會議的重要任務。



此外，接續前一周溫室氣體減排會間工作組(ISWG-GHG)的討論成果，本次MEPC 84會議將討論與「IMO淨零框架」有關的各項配套準則，包含「年度燃料溫室氣體強度(GFI)達成值計算準則」、「零或近零排放燃料及技術(ZNZs)」的獎勵機制、IMO淨零基金管理與分配、GFI登記系統之建置，以及「海運燃料全生命週期溫室氣體強度準則(LCA準則)」框架下會員國所建議不同船用燃料之排放係數草案。

除了溫室氣體減排議題，本次會議預計將正式採納通過「防止船舶污染國際公約(MARPOL)」附錄VI修正案，正式將「東北大西洋(Atl)」指定為氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)及微粒物質(PM)的排放管制區(ECA)，預計2027年9月1日生效。

為協助我國航運業界即時掌握國際最新船舶溫室氣體減排趨勢，驗船中心(CR)正密切追蹤會議發展，並預計於會議閉幕翌日(5月2日)即時發布「MEPC 84會議結論快報」，彙整會議核心決議與潛在影響評估，提供我國航運各界最即時的法規動態，作為策略布局與因應之重要參考。