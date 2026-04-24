手機報稅還能抽獎！財政部將抽出「價值525萬元」獎項

▲只要使用手機報稅，就能參與抽獎活動，最高獲得5萬元現金。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

財政部北區國稅局24日表示，為鼓勵民眾使用手機辦理114年度綜合所得稅結算申報，財政部推出抽獎活動，總獎額達525萬元。納稅義務人於115年5月1日至6月1日期間透過手機完成申報，最高可獲得5萬元現金。活動預計於8月中旬抽出1萬9586名獲獎者，藉此優化申報便利性。

手機報稅抽獎總額五百萬 最高可獲五萬元獎金

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財政部北區國稅局表示，納稅義務人於115年5月1日至6月1日申報期間，只要使用手機報稅並勾選「同意」參加抽獎，即可參與「手機報稅GO好禮大FUN送」活動。本次全國性抽獎總獎額為525萬元，獎項包含現金與電子禮券。現金獎項最高為頭獎5萬元，另有2萬元至2000元不等之獎項；電子禮券部分則包含500元及200元兩類獎項，名額總計超過1萬9000個。

▲只要使用手機報稅，就能參與抽獎活動。（圖／達志示意圖）



行動服務流程優化 手機上傳即可完成申報

北區國稅局說明，為提升納稅便利性，財政部持續精進手機報稅系統。納稅義務人僅需透過手機完成身分驗證，下載「稅額估算表」並同意估算結果，確認基本資料與選擇繳退稅方式後，執行申報上傳即可完成。此方式可免除臨櫃排隊，同時獲得抽獎資格。國稅局提醒，現金獎項預計於115年8月中旬抽出，中獎名單將依規定辦理後續領獎事宜。

現金獎公文通知 電子禮券採簡訊平台發送

北區國稅局提到，中獎通知將依獎項類別採取不同方式。現金獎項將以掛號公文通知中獎人，中獎民眾須於期限內回復領獎資料，獎金將匯入本人帳戶。若獎金超過2萬元，將扣繳10％所得稅。北區國稅局提及，電子禮券將透過「111簡訊平台」發送，通知簡訊內不會提供任何連結。民眾若有疑問，可撥打免付費電話0800-000321諮詢，嚴防詐騙。