WOOD TAIWAN跨界烘焙職人　展現木工產業多元價值

▲與會來賓齊聚「木香熟成・味蕾饗宴」，開心合影留念，現場氣氛熱絡歡愉。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

目前正在展出的台灣國際木材加工暨家具製造展(WOOD TAIWAN)，台灣作為全球第四大木工機械出口國，不僅展現堅強的製造實力，今年更透過創新策展，成功將產業價值延伸至生活層面，今(24)日推出跨界活動「木香熟成‧味蕾饗宴」，邀請世界麵包大賽冠軍吳寶春透過烘焙工藝與木材風味的結合，呈現木工產業從材料應用延伸至生活文化的多元可能。

台灣為全球重要木工機械出口國之一，長期在國際市場具備競爭優勢。本次活動以「木」為核心元素，突破傳統專業展覽以設備與技術為主的展示形式，進一步延伸至飲食文化與感官體驗，吸引國內外買主與媒體關注。

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主辦單位外貿協會指出，台灣木工產業長期在國際市場占有重要地位，木材不僅是產業應用的重要素材，也與日常生活息息相關。透過與烘焙職人的合作，將木元素轉化為可嗅聞、可品味的體驗形式，讓參觀者從多重感官認識木工產業，強化產業與生活之間的連結。

首度與國際專業展覽跨界合作的吳寶春師傅表示，木的精神早已融入烘焙之中，無論是發酵環境、天然香氣，或是職人手作的溫度，皆與木工所講究的細膩工藝與品質堅持相互呼應，他也期待透過這樣的合作，激發更多跨領域的創意與可能。

本次活動同步推出展場限定「酒釀桂圓麵包木禮盒」，由木工師傅手工製作木質外盒，結合以龍眼木柴燒製成的桂圓乾麵包，呈現木材香氣與時間熟成風味的結合，具體詮釋「從木材到餐桌」的跨域應用。

活動內容包括麵包文化分享、職人講解及聯名禮盒抽獎等，為專業展覽注入生活面向，亦促進產業間的跨界對話。外貿協會表示，此次跨界合作不僅展現臺灣作為全球木工機械重要供應國的實力，更透過結合世界級職人，讓產業形象跳脫既有框架，拓展至生活風格與感官體驗，為國際專業展覽帶來更多元的展示方式。

展覽詳情，可查詢官網 。