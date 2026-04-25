台股周線瘋漲逾2千點　叩關4萬看美股超級財報周臉色

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
本周台股多頭強勢上攻，指數瘋漲2128.06點或漲幅5.78%，平均日均量破兆元大關達1.1兆元，呈現價量齊揚格局，下周準備向4萬挺進，玉山科技島基金王偉哲表示，市場持續聚焦美股超級財報周，Meta、微軟、高通、蘋果都將公布財報；另外，記憶體大廠SanDisk也將公布財報數據，對於台廠相關供應鏈都將帶來挹注與題材效果。
這一周在晶圓龍頭大廠台積電（2330）、IC設計大廠聯發科（2454）的強力帶動下，指數最高觸及38989.94點，距離4萬點近在咫尺，3月大舉調節外資，4月持續回補，本周買超1172.62億元，連續第三周回補持股。
王偉哲表示，台股成為全球最強市場之一，受惠於AI帶動的科技股大漲，儘管美伊戰事訊息反覆，然而，相關干擾對台股影響日趨遞減，目前主要以科技股題材驅動，包括動費半指數連續17日上漲、收盤續創歷史新高，以及美股科技巨頭財報表現等。
4月23日盤面出現大幅震盪，不過目前電子指數強勢，且產業基本面正向，適度修正整理後仍可偏多操作，然須留意由於近期指數正乖離過大，已進入過熱區，且融資餘額持續位於歷史高位、外資期貨避險空單仍超過4萬口，下周起盤中大幅波動可能成為常態。
王偉哲認為，市場迎來美股超級財報周，對於台廠相關供應鏈都將帶來挹注與題材效果；值得注意的是，OpenAI本周四正式發布最新人工智慧模型GPT-5.5，此次發布距離前一代GPT-5.4推出不到兩個月，凸顯AI產業快速演進的競爭態勢。
針對台股投資策略，王偉哲建議，目前主流股仍以AI科技股為主，建議聚焦半導體測試、半導體設備、光通訊產業等科技成長股，並因應類股輪動作適度調整，如減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股。
讀者迴響