英特爾漲逾23％創新高　分析師潑冷水：AMD前景更有爆發力

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國晶片大廠「英特爾」（INTC）上季財報與本季財測同步超越市場預期，激勵24日股價大漲15.76美元或23.60％，收82.54美元創歷史新高。這股漲勢也外溢至競爭對手，讓「AMD（ AMD）」與「安謀（ARM）」股價大漲，不過英特爾對於投資機構而言，投資機構更看好AMD。

分析師調升評等看好獲利

儘管「英特爾」占據目前新聞話題的核心，但投資機構仍普遍看好「AMD」才是該領域最具吸引力的投資標的。分析團隊指出，「英特爾」雖預期伺服器出貨量將持續成長至2027年，但「AMD」的成長動能被認為更具爆發力，市占奪取速步步進逼。

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▲超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透）

分析師陸里亞（Gil Luria）將「AMD」投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價更直接喊上375美元。他認為在可預見的未來，中央處理器將呈現供不應求的態勢，這將賦予「AMD」調高產品價格的空間，並進一步擴大利潤率與市占。

新晶片問世預期推升動能

市場目前高度期待「AMD」新一代Venice晶片，該產品預計將在今年稍晚或明年初正式問世。隨著新技術與高效能運算的市場門檻提高，「AMD」在產品競爭力上的表現，被認為比仍處於轉型期的「英特爾」更具備長期成長的潛力與爆發空間。

雖然投資機構對「英特爾」維持中立評等，但對「AMD」則給予強力買進訊號，目標價設定在300至375美元不等。AMD 24日漲42.47美元或13.91％、收347.80美元。