從馬斯克向台積電低頭到國內銀行飛輪效應　AI財富鏈該如何卡位？

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股講客人

當AI資金持續湧入台灣，第一個受惠的不只是科技股，金融業也在悄悄起飛。存款增加→放款擴大→利差撐住，這三件事一旦同時發生，銀行獲利就會進入加速模式。這就是飛輪效應的威力...

2026年2月，全體本國銀行存款月平均餘額來到62.42兆元，跟一年前的58.76兆相比，整整多了3.66兆，年增率高達6.23%。3.66兆是什麼概念？大概是台積電去年獲利再乘以三倍。

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這些錢從哪來的？說穿了，就是台灣企業這幾年真的太會賺錢了。台積電、聯發科、鴻海、台達電，這些公司一直在創高，員工薪水跟股利也跟著年年上漲，最後這些錢通通流回銀行，變成一個又一個季度的存款創高。你去看月平均餘額的數字，從2025年2月到2026年2月，每一個月都在穩穩地往上爬，沒有哪個月突然縮水。這說明什麼？這不是短期資金進出，而是整個社會的財富在持續往銀行體系裡面累積。台灣製造業的競爭力，最後都會反映在銀行存款的數字上，就是這麼直接。 那麼，存款多跟投資金融股有什麼關係？整體水位往上漲，對銀行業當然是好事，負債端吸存成本相對可控，利差也比較好維持。不過重點從來不是整體均值漲多少，而是在這一波存款擴張裡面，誰吃到的份額最大？直接看五大上市銀行的年增率排行。

第一名跟最後一名，差了將近七倍。這不是小差距，這就是護城河的差距，國泰世華銀行的吸金速度是平均的2.6倍，年增率高達16.48%，這代表財管做起來就是不一樣，如果你有留意最近房貸緊縮的對照，其實現在大家也在瘋傳只要準備幾百萬到千萬的現金，放在國泰世華銀行裡面，那麼他們房貸放款金額金額就會變高，另外利率也會比較低，所以最後當然是大家都把錢搬去國泰世華。至於第二名台北富邦年增率8.87%也相當不錯，但這個年增規模跟國泰相比，也不在同一個級別，再來是第三大中信銀行年增5.95%，至於第四名、第五名分別是合庫銀行、兆豐銀行也有2%多。

再講一個更宏觀的總經觀念，當台灣企業這幾年靠著AI供應鏈賺進了一大把熱錢，台積電先進製程訂單接不完，鴻海拿下AI伺服器組裝大單，廣達跟緯創的雲端伺服器出貨量屢創新高，甚至台達電不只稱霸全球還在泰國養出一個股王，這些公司的獲利都在快速擴張，當這些錢快速流入國內，不管是員工薪資、股東股利還是企業資金，最終都會沉澱到銀行體系裡面。

問題是，沉澱到哪一家？當然是流向財管做得好、服務做得好、有能力接住高資產客戶的銀行，所以AI熱錢也不是平均分配的，有能力接的人才接得到，這就是為什麼國泰世華可以年增16.48%，而不是每家銀行都雨露均霑，這就跟上面AI重要供應鏈一樣，世界不會等你，這件事出現在哪裡？

我舉個例子你能簡單看清楚，例如幾年前馬斯克曾經希望台灣趕快投降中國，這樣馬斯克就能利用親共的關係拿到更多台積電產能，結果外交部出來大力譴責，也引發不少台灣人拒絕投資特斯拉，否則就等於資助對手。把時間拉到現在，去年底到現在，馬斯克一樣不爽台積電不給晶片，因此決定自己找三星、Intel組成聯軍來蓋晶圓廠，結果呢？

魏哲家一句話直接打槍：「晶圓代工沒有捷徑，而且別忘了Intel也是客戶。」所以馬斯克發現引起軒然大波之後，甚至擔心台積電直接不給特斯拉晶片，也不願意幫Intel代工，於是就在X上面認錯發文。

從這兩次經驗可以看到，馬斯克不僅親共又想打擊台積電，但持續被打臉。因為AI商機持續爆發，如果馬斯克不想輸掉未來的AI大戰，他當然就必須向台積電臣服，所以這個就是台灣企業強大的威力，就連馬斯克身為富可敵國的世界首富，又這麼親共，也不得不認輸。換句話來說，馬斯克賺到全世界的錢之後，在全球發展已經是「一個人的武林」，不過他即使討厭台灣，這麼愛中國，還是只能乖乖向台積電排隊分產能以及台灣供應鏈課金，這邊我另外補充一下，馬斯克當初的特斯拉可是沒人願億幫他做，也是靠台灣供應鏈點頭才得到幫忙，最後把特斯拉造出來，而這些熱錢自然又回到上面我說的，AI熱錢流入台灣，誰能吃到？

所以這就變成一個飛輪效應，銀行要收到更多的存款，才有能力做更大的放款，甚至就可以放更多福利刺激大家存錢，在這個升息趨勢向上的環境裡，放款規模越大、存款成長越快的銀行，就越有能力持續創造獲利，只要存款多、放款大、利差撐住，這三件事同時發生，獲利就會加速往上走。這就是一個正向飛輪，一旦轉起來，差距只會越拉越大，所以選金融股不只要看規模，你必須看誰的存款水位增加速度更快。

整體來看，台灣存款規模還在穩定擴張，這對銀行業基本面是長期利多，但存款成長速度的差距，正在拉開各家銀行的護城河，不過存款只是第一步，這些資金能不能轉化成有效的放款跟手續費收入，真正體現在EPS上面，也是金融股股價後續能不能繼續走強的關鍵。

單純以存款成長性以及金控獲利比重來看，中信金的銀行獲利比重高達七成，遠高於國泰金、富邦金的比重，這當然是更值得投資並參考的方向。