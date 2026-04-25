抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

台股交易千股變1股 金管會報告出爐曝「3大關卡」

日前立法院財委員會關注盤中零股交易公平性一事，要求整股、零股交易必須一制，也提議交易單位由1張（1000股）改為1股，金管會評估報告於今（24）日出爐，整股與零股市場交易制度如果相同，可能衍生價差無法消弭，導致市場爭議、系統維護成本及複雜度增加，以及風險升高等三大問題，盤中零股撮合時間由9時10分提前到9點一事，預計今（2026）年10月底前蒐集完成，若市場有共識，最快明（2027）年7月底上路。

燃油成本升至6成 長榮：運價有底「正向看Q2、Q3營運」

長榮海運（2603）今（24）日舉行法說會，針對近期市況，長榮指出，在油價走高與地緣政治因素影響下，運價已出現支撐，第二季市況展望轉趨正向。另外，公司也對第二季與第三季營運持較正向看法，但也坦言，油價走勢與地緣政治仍是今年最大變數，若能源成本持續攀升，恐推升通膨並進一步影響終端需求，第四季能見度仍相對有限。

Intel財報報喜 00662打包AI半導體龍頭股

隨著AI技術從「生成內容」邁向「自主執行」，市場主軸正悄悄轉向。根據Morgan Stanley最新報告指出，AI已從過去單純回答問題的生成式AI，進化為具備規劃、推理與多步驟執行能力的「代理式AI（Agentic AI）」，這不僅改變運算架構，也重新定義整體科技產業鏈的投資邏輯。

記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停 旺宏反彈一度漲逾8%

三星宣布正式停產LPDDR4，日本日前又發生7.7地震，NAND產線受到波及，記憶體產能向高階靠攏，記憶體族群表現分歧，旺宏（2337）開高一度殺至126元平盤以下，又拉高到136元、漲幅逼近8%，而模組廠宇瞻（8271）昨（23）日創下256元歷史新高價位之後，快速拉回整理，今（24）日直接摜壓到200元跌停價位。

聯發科TPU題材發酵、美系外資升目標價至2588元 盤中一度飆漲停

IC設計龍頭聯發科（2454）在AI ASIC（客製化晶片）題材帶動下，近期股價強勢走高，今日盤中更一度漲停，達2435元。美系外資今日也出具最新報告，隨著3奈米與2奈米TPU專案量產能見度提升，聯發科有望迎來評價重估（re-rating），將其列為首選標的，並將目標價由1988元大幅上修至2588元。

台股ETF正2分割+1 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

台股正2 ETF分割一波接一波，群益投信發行群益臺灣加權正（00685L）也將進行分拆作業，00685L發行價為10元，截至昨（23）日為止股價來到208.35元，此次分割後，市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」 10萬台幣多換2萬日圓

雖美伊情勢陷入僵局，但受新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（24）日掛出「0.2006」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬日圓。

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇 溢價衝24％

中信美國數據中心及電力ETF基金（009819）昨（23）日以10元上市，受到台股追價買盤積極，昨日股價以12.54元作收，收漲24.2%，惟溢價幅度高達24.13%，而今日股價校正回歸，以10.3元開出，最跌至10.16元，到10點左右緩步上攻11.28元，跌幅收斂到一成左右，到10點成交量逼近10萬張。

快訊／金管會鬆綁禁令！ 台積電飆2140元新天價、大漲60元

受到金管會鬆綁基金、ETF單一個股上限，帶動台積電（2330）股價續攻高，今（24）日開盤半小時股價衝到2140元，大漲60元，再創新天價，台股指數一度大漲逾940點，站上38660點。

社會新鮮人2025年平均薪資3.9萬元年增5% 17%領最低工資

勞動部今（24）日公布114年（2025年）初任人員薪資調查，去年新鮮人薪資平均為3.9萬元，年增5.4%，其中大學畢業者3.6萬元，研究所5.3萬元。但仍有近2.4萬名新鮮人（佔整體新鮮人的17.2%）的起薪僅領最低工資（2萬8590元）。