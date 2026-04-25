抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

▲耀穎光電經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
新股抽籤別錯過！下周共三檔申購標的，其中，耀穎（7772）承銷價53元，對照市價約234元，價差達181元，潛在報酬率高達逾340%，抽中一張就有望現賺18.1萬元。
另一檔天能綠電（7842）承銷價108元，與市價162元相比，價差約54元，報酬率約50%；基米（4195）承銷價22.2元，對照市價約29元，價差6.8元，報酬率約3成，整體表現亦具吸引力。
從申購時程來看，耀穎將於4月27日開放申購，其餘天能綠電與基米則落在4月28日。
耀穎光電預計5月中旬轉上櫃，耀穎為亞洲首家同時具備「精密光學鍍膜」與「半導體黃光微影蝕刻」整合製程能力的業者，2025年合併營收達4.26億元，年增12.72%，營業毛利率大幅攀升至35.44%，稅後淨利4,486.4萬元，EPS 1.86元。
在市場布局方面，耀穎已穩居非蘋光感測器薄膜代工龍頭地位，客戶涵蓋台灣、中國、韓國及美國等多國IC設計公司，晶圓來源橫跨全球主流晶圓代工廠。該公司2025年度半導體圖形光學代工營收佔比已攀升至88.59%，行動及智慧裝置終端應用佔比達75%，核心業務集中度與成長動能高度明確。隨著AI手機滲透率預計五年內突破六成，帶動光感測器規格持續升級，每片晶圓鍍膜通道數已從2023年的2.4通道提升至2025年前三季的3.41通道，平均單價同步攀升至6,840元，量價齊揚態勢鮮明。
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