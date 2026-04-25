ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

▲▼耀穎光電經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

▲耀穎光電經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

新股抽籤別錯過！下周共三檔申購標的，其中，耀穎（7772）承銷價53元，對照市價約234元，價差達181元，潛在報酬率高達逾340%，抽中一張就有望現賺18.1萬元。

另一檔天能綠電（7842）承銷價108元，與市價162元相比，價差約54元，報酬率約50%；基米（4195）承銷價22.2元，對照市價約29元，價差6.8元，報酬率約3成，整體表現亦具吸引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從申購時程來看，耀穎將於4月27日開放申購，其餘天能綠電與基米則落在4月28日。

耀穎光電預計5月中旬轉上櫃，耀穎為亞洲首家同時具備「精密光學鍍膜」與「半導體黃光微影蝕刻」整合製程能力的業者，2025年合併營收達4.26億元，年增12.72%，營業毛利率大幅攀升至35.44%，稅後淨利4,486.4萬元，EPS 1.86元。

在市場布局方面，耀穎已穩居非蘋光感測器薄膜代工龍頭地位，客戶涵蓋台灣、中國、韓國及美國等多國IC設計公司，晶圓來源橫跨全球主流晶圓代工廠。該公司2025年度半導體圖形光學代工營收佔比已攀升至88.59%，行動及智慧裝置終端應用佔比達75%，核心業務集中度與成長動能高度明確。隨著AI手機滲透率預計五年內突破六成，帶動光感測器規格持續升級，每片晶圓鍍膜通道數已從2023年的2.4通道提升至2025年前三季的3.41通道，平均單價同步攀升至6,840元，量價齊揚態勢鮮明。

關鍵字： 耀穎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Ella被海關認成Selina　尬回：那是我朋友啦XD

推薦閱讀

台股交易千股變1股　金管會報告出爐曝「3大關卡」

台股交易千股變1股　金管會報告出爐曝「3大關卡」

日前立法院財委員會關注盤中零股交易公平性一事，要求整股、零股交易必須一制，也提議交易單位由1張（1000股）改為1股，金管會評估報告於今（24）日出爐，整股與零股市場交易制度如果相同，可能衍生價差無法消弭，導致市場爭議、系統維護成本及複雜度增加，以及風險升高等三大問題，盤中零股撮合時間由9時10分提前到9點一事，預計今（2026）年10月底前蒐集完成，若市場有共識，最快明（2027）年7月底上路。

2026-04-24 16:26
燃油成本升至6成　長榮：運價有底「正向看Q2、Q3營運」

燃油成本升至6成　長榮：運價有底「正向看Q2、Q3營運」

長榮海運（2603）今（24）日舉行法說會，針對近期市況，長榮指出，在油價走高與地緣政治因素影響下，運價已出現支撐，第二季市況展望轉趨正向。另外，公司也對第二季與第三季營運持較正向看法，但也坦言，油價走勢與地緣政治仍是今年最大變數，若能源成本持續攀升，恐推升通膨並進一步影響終端需求，第四季能見度仍相對有限。

2026-04-24 16:08
Intel財報報喜　00662打包AI半導體龍頭股

Intel財報報喜　00662打包AI半導體龍頭股

隨著AI技術從「生成內容」邁向「自主執行」，市場主軸正悄悄轉向。根據Morgan Stanley最新報告指出，AI已從過去單純回答問題的生成式AI，進化為具備規劃、推理與多步驟執行能力的「代理式AI（Agentic AI）」，這不僅改變運算架構，也重新定義整體科技產業鏈的投資邏輯。

2026-04-24 12:41
記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

三星宣布正式停產LPDDR4，日本日前又發生7.7地震，NAND產線受到波及，記憶體產能向高階靠攏，記憶體族群表現分歧，旺宏（2337）開高一度殺至126元平盤以下，又拉高到136元、漲幅逼近8%，而模組廠宇瞻（8271）昨（23）日創下256元歷史新高價位之後，快速拉回整理，今（24）日直接摜壓到200元跌停價位。

2026-04-24 12:20
聯發科TPU題材發酵、美系外資升目標價至2588元　盤中一度飆漲停

聯發科TPU題材發酵、美系外資升目標價至2588元　盤中一度飆漲停

IC設計龍頭聯發科（2454）在AI ASIC（客製化晶片）題材帶動下，近期股價強勢走高，今日盤中更一度漲停，達2435元。美系外資今日也出具最新報告，隨著3奈米與2奈米TPU專案量產能見度提升，聯發科有望迎來評價重估（re-rating），將其列為首選標的，並將目標價由1988元大幅上修至2588元。

2026-04-24 12:01
台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

台股正2 ETF分割一波接一波，群益投信發行群益臺灣加權正（00685L）也將進行分拆作業，00685L發行價為10元，截至昨（23）日為止股價來到208.35元，此次分割後，市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

2026-04-24 10:53
史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

雖美伊情勢陷入僵局，但受新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（24）日掛出「0.2006」，刷史上最甜價，拿10萬元新台幣換匯與2月中旬過年連假相比可以多換2萬日圓。

2026-04-24 10:46
009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％　

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％　

中信美國數據中心及電力ETF基金（009819）昨（23）日以10元上市，受到台股追價買盤積極，昨日股價以12.54元作收，收漲24.2%，惟溢價幅度高達24.13%，而今日股價校正回歸，以10.3元開出，最跌至10.16元，到10點左右緩步上攻11.28元，跌幅收斂到一成左右，到10點成交量逼近10萬張。

2026-04-24 10:19
快訊／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

快訊／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

受到金管會鬆綁基金、ETF單一個股上限，帶動台積電（2330）股價續攻高，今（24）日開盤半小時股價衝到2140元，大漲60元，再創新天價，台股指數一度大漲逾940點，站上38660點。

2026-04-24 09:43
社會新鮮人2025年平均薪資3.9萬元年增5%　17%領最低工資

社會新鮮人2025年平均薪資3.9萬元年增5%　17%領最低工資

勞動部今（24）日公布114年（2025年）初任人員薪資調查，去年新鮮人薪資平均為3.9萬元，年增5.4%，其中大學畢業者3.6萬元，研究所5.3萬元。但仍有近2.4萬名新鮮人（佔整體新鮮人的17.2%）的起薪僅領最低工資（2萬8590元）。

2026-04-24 13:51

讀者迴響

熱門新聞

9檔「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普下周生效

月入40萬想退休「3300萬資產配置表」曝光！全場羨煞

58萬股東注意！中信金配息2.5元刷新高　股息殖利率4.7％

台股交易千股變1股　金管會報告出爐曝「3大關卡」

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

油價炸裂衝擊！中油狂吸成本撐不住　惠譽開槍降評等展望

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

房貸吃掉4成薪水、CPI卻說居住成本沒漲　到底誰在說謊？

英特爾財報優於預期　股價一度飆28%「衝歷史新高」

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

台股周線瘋漲逾2千點　叩關4萬看美股超級財報周臉色

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

英特爾漲逾23％創新高　分析師反看好AMD

手機報稅還能抽獎！將抽出525萬元獎項

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%「00685L入手價降至萬元」

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366