六甲工程設計株式會社從事特殊貨櫃研發製造　擁44項國內外專利

▲六甲工程設計株式會社社長大牟田守(前排左四)與IEAT日本經貿考察團合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／綜合報導

總公司設在神戶的六甲工程設計株式會社(Rokko Engineering Kabushiki Kaisha)，主要從事冷凍、冷藏及溫控與危險品保管貨櫃的研發與製造，該公司會長大牟田守指出，公司製造的貨櫃不僅使用於海運運輸，也會用來儲存特殊貨品，每年以開發至少兩項產品為目標。

六甲工程成立於1977年，總部位於日本兵庫縣神戶市，為專業從事公司，資本額3000萬日圓，主要提供冷凍、冷藏及溫控貨櫃設備的設計、製造、銷售、租賃及維護等一站式整合服務，長期深耕物流設備與溫控工程領域，具備完整產品開發與技術服務能力。

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▲透過精心設計的車架，一個40呎櫃可裝四輛汽車。（圖／業者提供）

公司並可依據客戶需求提供客製化溫度控制解決方案，廣泛應用於物流運輸、食品保存、精密設備及特殊運輸等多元領域。

公司憑藉多年技術累積，現已擁有44項國內外專利、技術及商標等相關智慧財產權，展現於專業溫控設備及物流工程領域的深厚研發實力與技術優勢，並與多家日本知名企業保持合作關係，主要客戶涵蓋Toyota、Honda、Nissan、Bosch及Yamato等大型企業，展現其於專業溫控設備及物流工程領域之技術實力與市場信賴度。

公司於2014年獲選為神戶市「神戶發‧優秀技術」認證企業，並以成為貨櫃相關設備領域的之「Only One」企業為發展目標，持續投入溫控技術與設備創新研發，致力強化其於專業物流與溫控設備市場的競爭優勢。

▲配置防爆箱的貨櫃。（圖／業者提供）

公司貨櫃硬體主要委託中國貨櫃製造廠製造，內部則根據客戶要求，提供冷凍、加溫及特殊溫控設備，為生技藥品、半導體精密設備、或高單價生鮮食材、汽車運輸等提供跨國運輸或儲存。

大牟田守坦言，因為工程技術人員培養不易，較難派員到海外提技術服務，因採公司的業務著重在國內，外銷比例僅佔2.3%，不過公司售給中遠海運的車架已經超過三千台，透過精心設計的車架，可以讓一個40呎櫃裝進四輛汽車。

公司製造的貨櫃，60%是冷藏櫃，40%是特殊櫃，目前擁有44項國內外專利，伊藤忠、住友等大商社也是公司的客戶及代理店。