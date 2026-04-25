All in台積電7年！神人曬「億元對帳單」　網喊：乾爹收徒嗎

▲一名投資人在社群分享重壓台積電7年的績效，投報率319%，已達上億資產引發網友熱議。（本刊資料照）

文／鏡週刊

台積電昨（24日）在金管會釋放利多消息激勵下，收盤飆漲105元，來到2185元再創新高。一名投資人在社群發文曬出對帳單，只見他單壓台積電1檔股票，7年來累積47.6張，共投入2,469多萬元，至昨日收盤價計算，帳面資產已高達1億358萬多元，獲利319.5%。原PO分享心得表示，他看好AI潛力，貫徹這個判斷，長期持有並持續加碼，只是沒想到來得速度超乎想像。超狂對帳單曝光之後，一票網友認親狂喊，「乾爹，收徒兒嗎？」、「爸，天氣冷記得穿外套」。

利多加持下 股價衝上2185元新高

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受到金管會鬆綁基金、ETF單一個股上限的利多消息，加上聯發科（2454）、台達電（2308）權值千金股的比價效應，台積電（2330）昨日狂飆猛噴，終場大漲105元，股價來到2185元，也讓台積電的股民嗨翻了。

2019年起建倉 累積47張成本2400萬

一名投資人昨日也在PTT發文並曬出對帳單，他從2019年開始建倉台積電，兩年之內達成資產一千萬元的目標，期間不斷加碼，下一個目標是一億元。原PO說，去年9月來到600多萬元，如今已正式跨進億元門檻。

根據原PO曝光的對帳單，台積電成交均價500多元，投入成本累積約2,469萬元，目前持有47.62張，帳面資產已達1億358萬多元，投報率平均約319%。

原計畫補到50張 飆太快提前達標

原PO分享投資心得表示，即使預見這個目標會達成，但速度超乎自己的想像，本來計畫要把持股補到50張，沒想到台積電衝上2000元就直接達標。原PO也說，他看好AI的長期潛力和台積電的優勢，這段時間唯一做的事，「大概也就是去貫徹這個判斷，然後長期持有並持續加碼而已」。

貼文曝光，引發熱議，不少網友稱讚原PO投資的眼光，「恭喜，謝謝你們打醒我去買台積電」、「恭喜，下個目標10億」、「推，複利的效果超越原子彈」、「全額投入單一個股，這是應得的報酬」、「本多必勝」。此外，還有一票人逗趣想認原PO作乾爹，「爸，天氣冷記得穿外套」、「乾爹，收徒兒嗎？」、「爸，你認不出我了嗎？」



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