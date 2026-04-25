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下周台股有望站上4萬點！冥燈女神巴逆逆PO最新動態　網嘆：再等等

▲巴逆逆宣布回台，讓不少投資人直呼「四萬點要再等等」。（圖／翻攝自Facebook／吃土鋁繩-巴逆逆）

▲巴逆逆宣布回台，讓不少投資人直呼「四萬點要再等等」。（圖／翻攝自Facebook／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者楊庭蒝／綜合報導

台股24日在台積電（2330）飆漲105元的帶領下，終場強拉1218點，收在38932.4點的歷史新高，逼近三萬九千點大關。隨後台指期夜盤受美國半導體類股激勵，再漲544點，衝上39766點，法人看好台股最快下週就有機會挑戰四萬點里程碑。

然而，號稱「股市冥燈」、「反指標女神」的網紅巴逆逆，25日在臉書宣布自己「回台灣了」，讓不少原本期待續攻的投資人瞬間緊張。網友紛紛哀嘆「四萬點恐怕要再等等了」，也有人直呼「下週應該又是大怒神了」。

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巴逆逆過去常被調侃，只要她出國旅遊台股就漲，一回台灣開盤就跌。這次她於週末前返台，恰逢大盤叩關四萬點的敏感時刻，引發股民熱議。她日前才感嘆「這個市場已經瘋了，感覺5月之前就要到4萬了」。

她還發文表示「星期一應該站上4萬點了」，並貼出Q版插圖寫道「嗚嗚嗚嗚，該崩一下給人進場機會了吧？都4萬了耶」。此番言論加上回台消息，讓原先看好週一續漲的網友瞬間倒戈，留言區一片崩潰。

不過也有人反向樂觀，興奮喊「YA女神回歸，加碼時間到了」、「禮拜一是時候賣股票了我的冥神回來了」。更有網友求她「可不可以再晚幾天回來，我想看到40000點」，或開玩笑說「專心看錶，買好買滿就對了」。

事實上，巴逆逆的反指標威力近日再度獲得印證。她23日才發片透露自己賣掉了手中的聯發科，並表示跌了5%趕快跑，正考慮轉往記憶體或設備股，甚至開玩笑說輸了就去經營OnlyFans。不料聯發科在24日開盤後隨即噴出，最終強勢攻上漲停板，刷新2435元天價，成為盤面最強焦點。

關鍵字： 台股台積電巴逆逆四萬點股市

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