一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

▲去年金控賺飽飽，今年股利豐厚。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控已有8家公布今（2026）年股利配發金額，若以上周五（24日）收盤價來看，潛在現金股息殖利率4%以上，有中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）等4家，而合庫金（5880）、永豐金（2890）以及國票金（2889）等3家則在3%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前已公布股利8家金控，潛在股息殖利率以中信金最高，每股擬配發現金股利2.5元，股利配發金額創歷史新高，連續兩年股息都在2元以上，以上周五收盤價52.9元計算，現金股息殖利率達4.72%。

中信金去（2025）年稅後淨利806.2億元、每股稅後盈餘（EPS） 4.08元，創下新高，董事會通過普通股每股股息2.5元，換算盈餘配發率約61.27%，維持過往配發率6成左右水準；另外，通過乙種特別股股息，每股配發現金股利2.796元；丙種特別股股息為1.92元。

官股金控之首兆豐金潛在股息殖利率4.42%，緊追在後，去年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，創下歷史新高， EPS 2.37元，以1.75元現金股息來看，盈餘配發率則為73.84%。

兆豐金今年將配發1.75元現金股息，總股利並未超越2024年1.8 元（現金1.5 元加上股票0.3元），就現金股息配發絕對金額而言，仍為寫歷史新高。

台新新光金（2887）今年每股配發現金股息為1元，為歷年新高連同股票股利0.1元，總股利合計1.1元，創下2017年以來新高水準，盈餘配發率為57.59%，以上周五23.95元收盤價計算，股息殖利約4.17%。

台新新光金去年稅後淨利為374億元，創下歷史新高，年增幅86%，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元，今年擬配發現金股息為1元，現金股利總金額達248.6億元，搭配股票股利0.1元，股東配股總股數約2.48億股。

台新新光金近年股利表現，去年配發現金股利0.9元，2024年為現金股利0.6元、股票股利0.4元，合計1元；2023年配發現金0.51元、股票股利0.42元，合計0.93元；2022年為現金股息0.605元、股票股利0.495元，合計1.1元。

玉山金去年稅後淨利342.9億元，創歷史新高， EPS 2.12元，每股配發1.4元現金股利，追平2024年水準，盈餘配發率約66%，以上周五收盤價32.55元計算，潛在現金殖利率約4.3%。