ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

▲▼聯亞光電外觀。（圖／翻攝公司網站）

▲聯亞光電。（圖／翻攝公司網站）

文／玩股華安

三五族因AI光通訊與原料漲價爆發。投資應區分磷化銦（AI）與砷化鎵（轉機）邏輯。核心風險在於中國對「銦」出口管制仍存，須嚴防2026年底政策到期引發的供應鏈震盪與股價回檔風險。

三五族半導體族群強勢爆發，聯亞（3081）瘋漲後，IET-KY（4971）、環宇 -KY（4991）也跟上！與此同時，傳統 PA 三雄——穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）在磷化銦（InP）需求與 AI 應用帶動下，也重獲市場資金青睞。究竟這個被視為「次世代通訊關鍵」的三五族到底是什麼？為什麼它能讓股價集體跳升？

[廣告]請繼續往下閱讀...

我們平常說的半導體，主角是矽（Si）台積電做的就是矽晶片，用來做CPU、GPU、記憶體。但矽在高頻、高速、光電等特殊場合會力不從心。

元素週期表中，把元素週期表的第三族（III A）－鋁（Al）、鎵（Ga）、銦（In）與第五族（V A）－氮（N）、磷（P）、砷（As）、銻（Sb）的元素合成化合物，利用這些化合物的獨特物理特性，做出矽做不到的事，這就是「三五族半導體」，又稱三五化合物。

常見的三五族化合物：

砷化鎵（GaAs）：最成熟，手機PA的主流材料
磷化銦（InP）：光通訊雷射的核心，近期最火的主角
氮化鎵（GaN）：快充、基地台、電動車的重要材料

過去十幾年，化合物半導體最大的市場就是智慧型手機功率放大器（PA）。每支手機裡，傳送4G/5G訊號時，需要把微弱電訊號放大成強射頻訊號發射出去，這個動作就靠PA完成，而PA的核心材料正是砷化鎵（GaAs）。穩懋、宏捷科是全球最大的GaAs晶圓代工廠，全新則是最上游的磊晶片供應商。過去這三家的業績幾乎跟全球手機出貨量同步起伏，是標準的「景氣循環股」。

這波暴漲，其實有兩條完全不同的邏輯。很多人以為PA三雄全都是「磷化銦受惠股」，這其實是把兩件事混在一起了。

邏輯一：砷化鎵（GaAs）自身的漲價與轉單

鎵的報價2025年上漲 140%，光是 2026年就漲超過三成，直接推動PA產品售價調漲，這對穩懋、宏捷科是直接的價格紅利。同時，轉單效應也在發酵。荷蘭半導體大廠恩智浦宣布2027年前關閉氮化鎵晶圓廠、退出5G PA市場；美系大廠Skyworks與Qorvo也加速退出Android市場。這些空出來的份額，正逐步轉向台灣廠商。穩懋Q1合併營收45.90億元，年增28.36%，動能來自GaAs漲價、光通訊驗證推進、低軌衛星訂單三條腿並走。宏捷科Q1營收12.22億元，年增58%，主要靠中國PA市占提升、低軌衛星HAPS太陽能電池出貨，跟磷化銦直接關係有限。

邏輯二：磷化銦（InP）光通訊需求爆發，這才是InP的真正主角

資料中心裡，GPU之間的超高速傳輸，電訊號已逼近物理瓶頸，光通訊成為必要方案。光通訊需要雷射、調變器、光偵測器等核心元件，這些幾乎都仰賴磷化銦（InP）。台股「InP磊晶」的廠商是：全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY（4971）、環宇-KY（4991）、穩懋（3105），這幾家成為磷化銦缺料的受惠者。

缺料問題：真正的核心風險在哪？

2025年2月，中國將銦（Indium）列入出口管制（第10號公告），由於全球最大磷化銦基板供應商AXT的主廠在北京，台灣磊晶廠備貨僅剩兩個月，訂單滿手卻出不了貨，全新、聯亞4～6月營收直接受壓。

緩解過程：2025年6月，AXT陸續取得個別出口許可，台廠同步引入日系（住友電工）、歐系（德國Freiberger）替代料源，供應壓力逐步紓解。2025年11月釜山峰會後，中方暫停了稀土、鎵、鍺、銻等部分管制，但銦（磷化銦的關鍵原料）的第10號管制從未被暫停，目前仍需逐案申請出口許可。供應緩解不等於問題解決，地緣政治隨時可能再度收緊。

PA三雄近期概況

全新（2455）：磊晶廠，官網確認量產InP磊晶片，光電子占比25%持續擴大，轉型最明確。

穩懋（3105）：全球最大GaAs晶圓代工廠，同時具備InP製程，PD、EML、CW Laser等光通訊產品驗證中，獲利改善明顯。

宏捷科（8086）：全球第二大GaAs晶圓代工廠，以GaAs VCSEL切入AI資料中心光通訊，2026年Q1營收年增58%，EPS估達4.5～5.1元。

三五族族群集體噴發，投資人須釐清兩大獲利邏輯：砷化鎵（GaAs）受惠於報價調漲與市佔重組，屬景氣轉機題材；磷化銦（InP）則是應對 AI 數據傳輸的剛性需求，且受缺料影響報價續揚。隱憂在於「原料主權」仍有受制。關鍵原料「銦」的出口許可制從未取消，且 2026 年 11 月 10 日 的政策到期日接近下。當前高股價多靠廠商的庫存優勢支撐，若下半年地緣政治導致供貨再度受阻，將直接衝擊營收成長。進場務必嚴設停損，切莫忽視政策紅線引發的劇烈回檔風險。

關鍵字： 磷化銦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

隊友壓力大到哭..蕭薔怒了　重話「把眼淚當武器，我瞧不起」

推薦閱讀

HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT（禾亞數位科技）宣布，通過英國標準協會（BSI）驗證的 ISO 14068-1「碳中和」國際認證，成為全球首家取得該認證的加密貨幣交易所。授證儀式由 BSI 產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton 與永續全球總監 Aiman Ali 親自來台頒發，凸顯對其永續成果的高度肯定。

2026-04-26 07:23
一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

13家金控已有8家公布今（2026）年股利配發金額，若以上周五（24日）收盤價來看，潛在現金股息殖利率4%以上，有中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）等4家，而合庫金（5880）、永豐金（2890）以及國票金（2889）等3家則在3%以上。

2026-04-26 06:05
磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

三五族因AI光通訊與原料漲價爆發。投資應區分磷化銦（AI）與砷化鎵（轉機）邏輯。核心風險在於中國對「銦」出口管制仍存，須嚴防2026年底政策到期引發的供應鏈震盪與股價回檔風險。

2026-04-26 05:23
00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

歷經 2025 年整體對高股息 ETF 的逆風，在近期台積電震盪、聯電與聯發科反彈的走勢，長期破發的 00940 本月漲了快 11% 創新高，兩年來終於解套。但經過一年折騰，月月配 ETF 規模好像都縮水不少⋯⋯

2026-04-26 00:49
台中銀內鬼洗錢爆延誤通報　金管會急澄清

台中銀內鬼洗錢爆延誤通報　金管會急澄清

台中銀行（2812）驚爆6名行員勾結詐騙、賭博相關集團共謀，利用職務替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押2名經理與4名襄理獲准，金管會今日表示，有關媒體115年4月25日報導台中銀6主管助洗錢36億!中檢經爆金管會「延誤通報」長達8個月一事，提出四點澄清說明。

2026-04-25 14:08
快訊／連4凍！　下周油價不調整

快訊／連4凍！　下周油價不調整

台灣中油公司今(25)日宣布，自下週一(27日)凌晨零時起至5月3日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

2026-04-25 14:04
All in台積電7年！神人曬「億元對帳單」　網喊：乾爹收徒嗎

All in台積電7年！神人曬「億元對帳單」　網喊：乾爹收徒嗎

台積電昨（24日）在金管會釋放利多消息激勵下，收盤飆漲105元，來到2185元再創新高。一名投資人在社群發文曬出對帳單，只見他單壓台積電1檔股票，7年來累積47.6張，共投入2,469多萬元，至昨日收盤價計算，帳面資產已高達1億358萬多元，獲利319.5%。原PO分享心得表示，他看好AI潛力，貫徹這個判斷，長期持有並持續加碼，只是沒想到來得速度超乎想像。超狂對帳單曝光之後，一票網友認親狂喊，「乾爹，收徒兒嗎？」、「爸，天氣冷記得穿外套」。

2026-04-25 12:38
抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

新股抽籤別錯過！下周共三檔申購標的，其中，耀穎（7772）承銷價53元，對照市價約234元，價差達181元，潛在報酬率高達逾340%，抽中一張就有望現賺18.1萬元。

2026-04-25 11:22
聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

擁有逾76萬股民的聯電（2303）預定5月27日召開股東會，今年紀念品送出「史努比口袋保溫瓶」，預計4月29日（周三）指定全台30處通路據點可以兌換，最後截止日為5月15日（周五），股東要把握時間兌領。

2026-04-25 10:36
從馬斯克向台積電低頭到國內銀行飛輪效應　AI財富鏈該如何卡位？

從馬斯克向台積電低頭到國內銀行飛輪效應　AI財富鏈該如何卡位？

當AI資金持續湧入台灣，第一個受惠的不只是科技股，金融業也在悄悄起飛。存款增加→放款擴大→利差撐住，這三件事一旦同時發生，銀行獲利就會進入加速模式。這就是飛輪效應的威力...

2026-04-25 10:27

讀者迴響

熱門新聞

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

巴逆逆回台了！　網友嘆：四萬點再等等

月入40萬想退休「3300萬資產配置表」曝光！全場羨煞

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

9檔「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普下周生效

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

All in台積電7年！神人曬「億元對帳單」　網喊：乾爹收徒嗎

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％

資金幾十萬！長輩超愛「低價股當沖」他不解

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

記憶體股強弱分明！ 宇瞻今起處置重摔跌停　旺宏反彈一度漲逾8%

油價炸裂衝擊！中油狂吸成本撐不住　惠譽開槍降評等展望

HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366