磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

▲聯亞光電。（圖／翻攝公司網站）

文／玩股華安

三五族因AI光通訊與原料漲價爆發。投資應區分磷化銦（AI）與砷化鎵（轉機）邏輯。核心風險在於中國對「銦」出口管制仍存，須嚴防2026年底政策到期引發的供應鏈震盪與股價回檔風險。

三五族半導體族群強勢爆發，聯亞（3081）瘋漲後，IET-KY（4971）、環宇 -KY（4991）也跟上！與此同時，傳統 PA 三雄——穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）在磷化銦（InP）需求與 AI 應用帶動下，也重獲市場資金青睞。究竟這個被視為「次世代通訊關鍵」的三五族到底是什麼？為什麼它能讓股價集體跳升？

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我們平常說的半導體，主角是矽（Si）台積電做的就是矽晶片，用來做CPU、GPU、記憶體。但矽在高頻、高速、光電等特殊場合會力不從心。

元素週期表中，把元素週期表的第三族（III A）－鋁（Al）、鎵（Ga）、銦（In）與第五族（V A）－氮（N）、磷（P）、砷（As）、銻（Sb）的元素合成化合物，利用這些化合物的獨特物理特性，做出矽做不到的事，這就是「三五族半導體」，又稱三五化合物。

常見的三五族化合物：

砷化鎵（GaAs）：最成熟，手機PA的主流材料

磷化銦（InP）：光通訊雷射的核心，近期最火的主角

氮化鎵（GaN）：快充、基地台、電動車的重要材料

過去十幾年，化合物半導體最大的市場就是智慧型手機功率放大器（PA）。每支手機裡，傳送4G/5G訊號時，需要把微弱電訊號放大成強射頻訊號發射出去，這個動作就靠PA完成，而PA的核心材料正是砷化鎵（GaAs）。穩懋、宏捷科是全球最大的GaAs晶圓代工廠，全新則是最上游的磊晶片供應商。過去這三家的業績幾乎跟全球手機出貨量同步起伏，是標準的「景氣循環股」。

這波暴漲，其實有兩條完全不同的邏輯。很多人以為PA三雄全都是「磷化銦受惠股」，這其實是把兩件事混在一起了。

邏輯一：砷化鎵（GaAs）自身的漲價與轉單

鎵的報價2025年上漲 140%，光是 2026年就漲超過三成，直接推動PA產品售價調漲，這對穩懋、宏捷科是直接的價格紅利。同時，轉單效應也在發酵。荷蘭半導體大廠恩智浦宣布2027年前關閉氮化鎵晶圓廠、退出5G PA市場；美系大廠Skyworks與Qorvo也加速退出Android市場。這些空出來的份額，正逐步轉向台灣廠商。穩懋Q1合併營收45.90億元，年增28.36%，動能來自GaAs漲價、光通訊驗證推進、低軌衛星訂單三條腿並走。宏捷科Q1營收12.22億元，年增58%，主要靠中國PA市占提升、低軌衛星HAPS太陽能電池出貨，跟磷化銦直接關係有限。

邏輯二：磷化銦（InP）光通訊需求爆發，這才是InP的真正主角

資料中心裡，GPU之間的超高速傳輸，電訊號已逼近物理瓶頸，光通訊成為必要方案。光通訊需要雷射、調變器、光偵測器等核心元件，這些幾乎都仰賴磷化銦（InP）。台股「InP磊晶」的廠商是：全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY（4971）、環宇-KY（4991）、穩懋（3105），這幾家成為磷化銦缺料的受惠者。

缺料問題：真正的核心風險在哪？

2025年2月，中國將銦（Indium）列入出口管制（第10號公告），由於全球最大磷化銦基板供應商AXT的主廠在北京，台灣磊晶廠備貨僅剩兩個月，訂單滿手卻出不了貨，全新、聯亞4～6月營收直接受壓。

緩解過程：2025年6月，AXT陸續取得個別出口許可，台廠同步引入日系（住友電工）、歐系（德國Freiberger）替代料源，供應壓力逐步紓解。2025年11月釜山峰會後，中方暫停了稀土、鎵、鍺、銻等部分管制，但銦（磷化銦的關鍵原料）的第10號管制從未被暫停，目前仍需逐案申請出口許可。供應緩解不等於問題解決，地緣政治隨時可能再度收緊。

PA三雄近期概況

全新（2455）：磊晶廠，官網確認量產InP磊晶片，光電子占比25%持續擴大，轉型最明確。

穩懋（3105）：全球最大GaAs晶圓代工廠，同時具備InP製程，PD、EML、CW Laser等光通訊產品驗證中，獲利改善明顯。

宏捷科（8086）：全球第二大GaAs晶圓代工廠，以GaAs VCSEL切入AI資料中心光通訊，2026年Q1營收年增58%，EPS估達4.5～5.1元。

三五族族群集體噴發，投資人須釐清兩大獲利邏輯：砷化鎵（GaAs）受惠於報價調漲與市佔重組，屬景氣轉機題材；磷化銦（InP）則是應對 AI 數據傳輸的剛性需求，且受缺料影響報價續揚。隱憂在於「原料主權」仍有受制。關鍵原料「銦」的出口許可制從未取消，且 2026 年 11 月 10 日 的政策到期日接近下。當前高股價多靠廠商的庫存優勢支撐，若下半年地緣政治導致供貨再度受阻，將直接衝擊營收成長。進場務必嚴設停損，切莫忽視政策紅線引發的劇烈回檔風險。