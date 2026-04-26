HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

▲HOYA BIT 創辦人彭云嫻(圖中)受邀出席 BSI 125 週年盛宴，與全球頂尖企業共聚，見證產業里程碑。（圖／HOYA BIT提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT（禾亞數位科技）宣布，通過英國標準協會（BSI）驗證的 ISO 14068-1「碳中和」國際認證，成為全球首家取得該認證的加密貨幣交易所。授證儀式由 BSI 產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton 與永續全球總監 Aiman Ali 親自來台頒發，凸顯對其永續成果的高度肯定。

HOYA BIT指出，此次認證不只是永續里程碑，更代表公司已將碳治理、資訊揭露與第三方驗證全面納入營運架構，為數位資產產業建立更具信任基礎的標準。

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BSI為全球首個國家標準機構，創立於1901年，並於1929年取得英國皇室特許，其認證長期被視為國際最高標準之一，包括微軟、Google等科技巨頭，在數位治理與合規上也採用BSI體系。

其中，ISO 14068-1被視為目前碳中和要求最嚴格的國際規範之一，企業須完整揭露全生命週期碳排放，建立科學化減量路徑，並接受持續第三方查核。

HOYA BIT表示，公司自創立初期即導入跨部門碳管理機制，由創辦人彭云嫻親自領軍，將碳治理納入核心決策。減碳策略採用與蘋果、微軟一致的SBTi科學基礎方法，並透過Gold Standard認證專案進行碳抵換，優先支持具SDGs效益的再生能源計畫，最終順利通過嚴格審核。

彭云嫻表示，取得該認證對HOYA BIT而言不只是榮耀，更是一項明確訊號，「數位資產產業也能以國際可驗證的方式，回應市場對治理與透明度的期待」。她強調，產業走向成熟後，能否建立長期信任，將比單純技術創新更為關鍵。

適逢BSI於2026年迎來125週年，HOYA BIT也受邀參與國際交流活動。公司認為，這象徵台灣加密貨幣交易所已逐步進入全球永續與治理的討論核心，提升國際能見度。

展望後續，HOYA BIT指出，將持續推動永續與用戶參與結合，包含與環境部綠點計畫合作，推出結合數位資產的永續活動，並優化平台碳資訊揭露機制，甚至評估提供用戶參與碳抵減的方式，讓永續從企業責任延伸為用戶共同實踐。