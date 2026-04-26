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川普揚言奪回5成晶片市場　謝金河：半導體業美中角力升高

▲▼財訊董事長謝金河談被盜圖開帳號，詐騙橫行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財訊董事長謝金河。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普4月23日揚言美國很快將取得全球50%的晶片市場占有率，警告晶片業者如果不到美國設廠生產，最快就會面臨非常高的關稅。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「世界的重心在半導體」為題，撰文表示，美伊戰事爆發以來，造成油價上漲，而資本市場重心在半導體產業上，川普對半導體談話內話，顯示接下來美中角力最激烈的板塊一定是在半導體。

以下為謝金河臉書「世界的重心在半導體」一文全文：

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自從二月廿八日美以聯合打擊伊朗，並且伊朗封鎖荷姆斯海峽，造成原油價格大幅上漲，全球的目光都聚焦在中東，油價。不過，資本市場的重心卻在半導體產業！

從整體來看，美國股市科技股都創新高，最突出的是費城半導體指數單週大漲10.02，最高到10564，這個漲幅有多大？SOX指數在2015年只有552.26，即使到2019年也只是1066.39。

去年底，日本的媒體「每日新潮」列出半導體關鍵五國：美國，台灣，日本，南韓，荷蘭，這個預測全命中。上週除了費城半導體指數大漲，台灣的加權指數漲5.78%，南韓漲4.58%，日本上漲2.12%。歐洲股市都下跌，只有荷蘭因為有ASML表現強勢。

個別公司中又以Intel單日大漲23.6%，股價一口氣漲到86.22美元威力最驚人。Intel今年從17.66起跑，股價已經漲數倍，背後代表的內涵，值得深入探討。另一個是AMD，上次業績公布股價反下跌，這回一口氣飆到362.99，市值跑到5670.48億美元。

全球有半導體的國家，股市皆大漲！這次NVIDIA市值再上5兆美元，Tsmc adr及AVGO市值超過2兆美元。記憶體的美光，Sandisk，STX，WDC，南韓的海力士，三星，日本的鎧俠，愛德萬等漲幅都非常驚人。

台股在23日出現1.8兆超級大量後，再由台積電，聯發科掛帥出擊！這顯示，全世界關注油價，半導體產業卻帶領世界往前邁進。川普最近又對半導體發言，他說全球會有超過五成的晶片在美國生產，這也顯示接下來美中角力最激烈的板塊一定是在半導體。

台灣處在這個最前緣，旣受益，也會有壓力，如何在詭譎多變的地緣政治大局中旣能守住優勢，而且還能擴張影響力？最近哥斯達黎加很希望和台灣合作！其實台灣最早恊助多明尼加發展半導體產業，可惜斷交後就中止。

這些年印度最渴望台灣協助他們發展半導體產業，但雙方在實質關係進展有限。這次中南美洲很多國家都從左派執政變成右派執政，這些國家開始走親美路線，台灣可以用半導體開展新的外交關係！
 

關鍵字： 半導體川普台股美中角力國際合作

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