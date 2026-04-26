為了結婚買房　離開5年舒適圈「賺高薪後悔了」嘆：職場環境更重要

▲原PO換了新工作，精神壓力變大。（示意圖／Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，由於準備結婚、買房，每月還得負擔3萬多元房貸，離開待了5年的職場，選擇薪資更高的職缺，原本期待能換來更好的生活品質，沒想到新工作的職場氣氛、同事相處與工作壓力，讓他吃不消，開始懷念過去那份「錢比較少但人比較好」的工作。對此，網友感嘆「長大後才知道，錢不是最重要的」。

離開五年舒適圈 高薪工作壓力大



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原PO在Dcard發文，為了結婚、買房，每個月三萬多的房貸，離開待了五年的舒適圈，選擇薪資更高的工作，起初以為這會是邁向更好生活的選擇，沒想到實際進入新工作後，卻是掉進另一個困境。

他透露，新的環境氣氛壓抑，同事間習慣甩鍋、難以溝通，每天睜開眼想到要上班，心裡只有滿滿的排斥；他感嘆，原本計畫迎接新生命，但現在生活中連喘息空間都被工作占滿，讓他相當後悔，「原來那種『同事主管好相處』的職場環境，是再多錢也買不到的奢侈品。」

網友建議回鍋 或是再找下一份

貼文曝光，網友紛紛表示，「長大後才發現錢不是首選」、「如果前公司還能回去，不要介意旁人眼光，跟公司主管談好就回去，人來來去去，久了沒人知道你回鍋」、「環境真的很重要」、「你賭錯而已，再換工作或跳回前工作就好，不然身心壞掉更麻煩」。

也有網友感嘆，「我跟你一樣處境，當初為了錢離開，沒想到外面妖魔鬼怪特別多，對自己現在所選公司很失望」、「我也是，後悔離開以前擁有自由、好環境但沒有好薪水的工作，可是人生不能重來，選擇了只能咬牙硬撐，或再做一次決定，離開不適合的環境」。