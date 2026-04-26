台股狂漲「快衝4萬點」擔心重演日本泡沫慘況！網曝2原因搖頭

▲擔心台股像日本一樣泡沫化。（示意圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

台股24日在台積電（2330）飆漲105元的帶領下，終場強拉1218點，收在38932.4點的歷史新高，逼近三萬九千點大關。有網友擔心，若台股有一天真的衝上4萬點，是否會像當年日本股市一樣，出現泡沫破裂的狀況，直接失落十幾年。對此，網友們搖頭表示，「台灣沒有泡沫的理由，日本泡沫是因為暴力升息」。

聯想到日本經驗 擔心市場過熱



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有網友在PTT發文，「 台股上4萬會變日本泡沫嗎？」當年的日本股市也曾一路走高，漲到市場都認為不會再跌，最後卻泡沫破裂，「一崩直接失落幾十年」。他也聯想到台股目前的狀況，股市相當火熱，ETF討論度不斷升高，「ETF一檔比一檔貴，高股息被當定存在買，一堆人說閉眼買都賺。」

不過，原PO也提到，有些人認為台灣和日本當年不能直接畫上等號，因為台灣具備AI與半導體產業優勢，像台積電確實有賺錢，並非單純亂炒推升行情，「所以現在有點矛盾，一邊覺得基本面很強，一邊又覺得氣氛越來越不對。」

他拋出疑問，若台股真的來到4萬點，究竟代表台灣正式起飛、進入長期多頭，還是已站上泡沫高點，準備迎來一波修正？還是在過程中先經歷一段下殺，再重新往上？還是現在其實已經站在泡沫邊緣？

產業結構不同 半導體優勢成最強護盾



對此，網友搖頭，因為台股背後有台積電、AI供應鏈與半導體產業支撐，並非單純靠資金炒作，與其只看指數高低，更應觀察企業獲利、本益比與產業競爭力，「現在政府要做的就是擋住房價，和防止物價再次失控，然後台積電基本面還沒轉壞之前，應該還不用太擔心他爆掉」、「先看本益比，台積本益比很合理」、「因為台灣的股票是靠晶片業撐起來的，目前這個趨勢，晶片不可能需求遞減」。

也有人指出，「日本泡沫是因為房地產崩盤欸」、「那也要來一次大升息」、「要有廣場協議被強迫升值，不然只要一直維持低利率印鈔，就不會爆」、「哪天看到台幣被美國強迫升值時，就要跟著外資跑了」。也有人提醒，台灣股市過度仰賴台積電與AI相關族群，一旦半導體景氣反轉、外資撤出，或AI投資熱潮不如預期，就可能引發劇烈震盪。