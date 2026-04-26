ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

Michael Burry唱衰費半前景，建立半導體空頭部位。（圖／新華社）

▲「大賣空」Michael Burry唱衰費半前景，重押半導體2027年崩盤。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

美股指數持續創高，在費城半導體指數創下18日連漲之際，曾在2008年金融海嘯一戰成名的「大賣空」原型人物Michael Burry卻唱衰前景，公開宣布已建立半導體空頭部位。他直言，當前漲勢多由技術性因素推動，缺乏基本面支撐。

貝瑞周五（24日）在Substack平台發文，表示已買入iShares半導體ETF（SOXX）的看跌期權（put）、建立半導體空頭部位。貝瑞買進2027年1月到期、履約價 330美元的看跌期權，意味著他押注半導體產業在未來9個月將發生重大的技術性回條或週期反轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

iShares半導體ETF是在半導體領域的主要ETF之一，管理資產規模約307億美元。據GuruFocus數據估算，該ETF的GF Value（合理價值）為279.00美元，而其目前交易價格為461.60美元，這意味該ETF被高估逾6成。

貝瑞表示：「老一代半導體從業者知道，當前的上漲更多是技術性因素所致。在資料中心大規模擴張之際，晶片供應短缺干擾市場情緒，現在的情況並非可持續的基本面邏輯支撐。

貝瑞的投資策略以逆向操作聞名，經常在市場普遍看好或看壞的趨勢中採取相反立場。貝瑞對市場潛在風險持高度警覺，像透過賣權操作顯示其對半導體產業的謹慎心態，以及對大盤崩跌的避險布局。

延伸閱讀
股市小白「定期定額這2檔」1年獲利逾2成　笑喊破財消災：還在持續扣款
突然狂晃！15時16分地震全台有感　台北超明顯
原始連結

關鍵字： Michael Burry費半周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【睡到漂走都沒發現XD】游泳完的狗狗躺小船上睡翻也太Chill

推薦閱讀

靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

一名33歲YTR分享自己出社會15年，靠著長期存股與資產配置，累積約1150萬元股票資產，透過高股息ETF與金融股組合，每年可領約85萬元股息，換算每月約5至7萬元現金流。他坦言，這筆穩定收入讓他有底氣規劃在兩年內退休，強調比起追求更高報酬率，現階段更重視「現金流穩定」，也引發網友正反兩極討論。

2026-04-26 15:19
通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變　股市風險降溫

通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變　股市風險降溫

地緣政治風險持續牽動能源市場，帶動能源價格上漲，進一步推升通膨預期，促使主要央行調整原先寬鬆政策，部分央行甚至釋出升息訊號，法國巴黎銀行財富管理表示，通膨仍存上升風險，且勞動市場供需逐步趨於再平衡，已修正先前仍有一次降息空間的預期，預估聯準會今年不再降息，此外，隨著能源價格持續維持高檔，美元受惠程度相對提高，因而上調美元指數12個月目標，從93.8調升至96.2。

2026-04-26 14:57
台股狂漲「快衝4萬點」擔心重演日本泡沫慘況！網曝2原因搖頭

台股狂漲「快衝4萬點」擔心重演日本泡沫慘況！網曝2原因搖頭

台股24日在台積電（2330）飆漲105元的帶領下，終場強拉1218點，收在38932.4點的歷史新高，逼近三萬九千點大關。有網友擔心，若台股有一天真的衝上4萬點，是否會像當年日本股市一樣，出現泡沫破裂的狀況，直接失落十幾年。對此，網友們搖頭表示，「台灣沒有泡沫的理由，日本泡沫是因為暴力升息」。

2026-04-26 13:44
為了結婚買房　離開5年舒適圈「賺高薪後悔了」嘆：職場環境更重要

為了結婚買房　離開5年舒適圈「賺高薪後悔了」嘆：職場環境更重要

一名網友表示，由於準備結婚、買房，每月還得負擔3萬多元房貸，離開待了5年的職場，選擇薪資更高的職缺，原本期待能換來更好的生活品質，沒想到新工作的職場氣氛、同事相處與工作壓力，讓他吃不消，開始懷念過去那份「錢比較少但人比較好」的工作。對此，網友感嘆「長大後才知道，錢不是最重要的」。

2026-04-26 13:01
日經近逼6萬點　一文看日股ETF單月漲幅4猛將

日經近逼6萬點　一文看日股ETF單月漲幅4猛將

日經225指數全球人工智慧（AI）浪潮與地緣政治緊張局勢緩解激勵下，上周五（24日）以59716.18點作收，距離6萬點位，不到300點，帶動國內日股ETF強勁漲勢，包括台新日本半導體(00951)、中信日本半導體(00954)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)等四檔四月以來皆大漲二位數，其中，台新日本半導體(00951)四月以來大漲近22%、今年來大漲35%。

2026-04-26 12:55
川普揚言奪回5成晶片市場　謝金河：半導體業美中角力升高

川普揚言奪回5成晶片市場　謝金河：半導體業美中角力升高

美國總統川普4月23日揚言美國很快將取得全球50%的晶片市場占有率，警告晶片業者如果不到美國設廠生產，最快就會面臨非常高的關稅。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「世界的重心在半導體」為題，撰文表示，美伊戰事爆發以來，造成油價上漲，而資本市場重心在半導體產業上，川普對半導體談話內話，顯示接下來美中角力最激烈的板塊一定是在半導體。

2026-04-26 10:12
HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT（禾亞數位科技）宣布，通過英國標準協會（BSI）驗證的 ISO 14068-1「碳中和」國際認證，成為全球首家取得該認證的加密貨幣交易所。授證儀式由 BSI 產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton 與永續全球總監 Aiman Ali 親自來台頒發，凸顯對其永續成果的高度肯定。

2026-04-26 07:23
一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

13家金控已有8家公布今（2026）年股利配發金額，若以上周五（24日）收盤價來看，潛在現金股息殖利率4%以上，有中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）等4家，而合庫金（5880）、永豐金（2890）以及國票金（2889）等3家則在3%以上。

2026-04-26 06:05
磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

三五族因AI光通訊與原料漲價爆發。投資應區分磷化銦（AI）與砷化鎵（轉機）邏輯。核心風險在於中國對「銦」出口管制仍存，須嚴防2026年底政策到期引發的供應鏈震盪與股價回檔風險。

2026-04-26 05:23
00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

歷經 2025 年整體對高股息 ETF 的逆風，在近期台積電震盪、聯電與聯發科反彈的走勢，長期破發的 00940 本月漲了快 11% 創新高，兩年來終於解套。但經過一年折騰，月月配 ETF 規模好像都縮水不少⋯⋯

2026-04-26 00:49

讀者迴響

熱門新聞

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

台股狂漲「快衝4萬點」擔心變日本泡沫　網曝2原因搖頭

月入40萬想退休「3300萬資產配置表」曝光！全場羨煞

巴逆逆回台了！　網友嘆：四萬點再等等

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

9檔「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普下周生效

為了結婚買房　離開舒適圈「賺更高薪水」後悔了

川普揚言奪回5成晶片市場　謝金河：半導體業美中角力升高

All in台積電7年！神人曬「億元對帳單」　網喊：乾爹收徒嗎

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

009819「校正回歸」大跌1成！掛牌首日飆太兇　溢價衝24％

資金幾十萬！長輩超愛「低價股當沖」他不解

HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1　成碳中和加密交易所第一家

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366