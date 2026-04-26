輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

▲「大賣空」Michael Burry唱衰費半前景，重押半導體2027年崩盤。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

美股指數持續創高，在費城半導體指數創下18日連漲之際，曾在2008年金融海嘯一戰成名的「大賣空」原型人物Michael Burry卻唱衰前景，公開宣布已建立半導體空頭部位。他直言，當前漲勢多由技術性因素推動，缺乏基本面支撐。

貝瑞周五（24日）在Substack平台發文，表示已買入iShares半導體ETF（SOXX）的看跌期權（put）、建立半導體空頭部位。貝瑞買進2027年1月到期、履約價 330美元的看跌期權，意味著他押注半導體產業在未來9個月將發生重大的技術性回條或週期反轉。

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iShares半導體ETF是在半導體領域的主要ETF之一，管理資產規模約307億美元。據GuruFocus數據估算，該ETF的GF Value（合理價值）為279.00美元，而其目前交易價格為461.60美元，這意味該ETF被高估逾6成。

貝瑞表示：「老一代半導體從業者知道，當前的上漲更多是技術性因素所致。在資料中心大規模擴張之際，晶片供應短缺干擾市場情緒，現在的情況並非可持續的基本面邏輯支撐。

貝瑞的投資策略以逆向操作聞名，經常在市場普遍看好或看壞的趨勢中採取相反立場。貝瑞對市場潛在風險持高度警覺，像透過賣權操作顯示其對半導體產業的謹慎心態，以及對大盤崩跌的避險布局。

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