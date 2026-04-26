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通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變　股市風險降溫

▲▼位於華盛頓特區的聯準會大樓,美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

▲法國巴黎銀行財管預期，今年聯準會不再降息（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

地緣政治風險持續牽動能源市場，帶動能源價格上漲，進一步推升通膨預期，促使主要央行調整原先寬鬆政策，部分央行甚至釋出升息訊號，法國巴黎銀行財富管理表示，通膨仍存上升風險，且勞動市場供需逐步趨於再平衡，已修正先前仍有一次降息空間的預期，預估聯準會今年不再降息，此外，隨著能源價格持續維持高檔，美元受惠程度相對提高，因而上調美元指數12個月目標，從93.8調升至96.2。

法國巴黎銀行財富管理表示，目前美伊戰爭停火帶來的反彈，尚未改變整體不確定性環境，對全球股票整體評等維持中性，所幸股市出現劇烈修正的尾端風險（tail risk）已經大減，現階段股票配置無須過度保守。

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在區域配置上，美國、日本及新興市場維持中性評等，歐洲和亞洲（不含中國）維持減碼建議，拉丁美洲則維持加碼評等，以反映能源價格帶來的支撐。整體而言，仍建議投資人透過分散配置因應市場波動，並相對看好醫療保健與工業類股等兼具價值型與防禦性質的投資標的。

然而，法國巴黎銀行財富管理指出，若相關衝突最終能達成具可信度的解決方案，受衝擊最深的地區（尤其是亞洲）可望成為最主要的受惠者；因此也建議投資人預先備妥投資清單，以利在市場不確定性進一步消散時把握進場時機。

在固定收益方面，法國巴黎銀行財富管理維持整體中性配置，並強調利率與通膨不確定性仍為主導因素。政府債方面，上調核心歐元區政府債券至加碼，偏好7至10年期；美國公債則維持中性，偏好5年或以下的短天期債券，至於美國10年期公債殖利率的12個月目標則維持在4.25%。

信用市場方面，歐元及英鎊投資級債券維持加碼評等，美元投資級債券則維持中性。非投資級債券則維持審慎態度並降低配置，主因在於風險報酬結構持續惡化，財務體質較弱的發行機構面臨較高風險，信用利差則呈現溫和擴大。另一方面，私募信貸市場仍持續受到壓力，若地緣政治衝突延續，非投資級信貸的違約率可能將進一步攀升。

法國巴黎銀行財富管理對於石油維持中性看法，短期目標價為每桶100美元，12個月目標價格維持在70至80美元區間，貴金屬方面持正面看法，在美元轉弱、通膨可能升温、帶動實質利率下滑的環境下，將支撐金價表現，因此對黃金維持加碼評等，目標價維持在每盎司5500美元。白銀則由中性上調至加碼評等，目標價維持在每盎司90美元，基本金屬則維持加碼評等，銅與鋁的12個月目標價分別為14000美元與3500美元。
 

關鍵字： 聯準會通膨美元指數能源價格投資建議

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