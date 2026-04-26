靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名33歲YTR分享自己出社會15年，靠著長期存股與資產配置，累積約1150萬元股票資產，透過高股息ETF與金融股組合，每年可領約85萬元股息，換算每月約5至7萬元現金流。他坦言，這筆穩定收入讓他有底氣規劃在兩年內退休，強調比起追求更高報酬率，現階段更重視「現金流穩定」，也引發網友正反兩極討論。

YouTuber「阿愷存股」在Dcard發文，「33歲總資產1173萬 15年來的理財心得」，自己原本薪水不高，因此一開始選擇高股息ETF作為主要策略，希望先建立穩定現金流。他指出，目前持股包含金融股160張、00919約200張、00878約60張以及00922約10張，整體持股達431張，年領股息約85萬元，平均每月可進帳7萬元左右。

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他提到，之所以採取「先領息、再拼市值」策略，是因為高股息能先建立生活防護網，讓他在轉向市值型ETF時，不需擔心市場波動影響生活品質。他認為，市值型ETF長期報酬較高，但在接近退休階段，更重要的是讓資產穩定產生現金流，提升心理安全感。

阿愷進一步說明，自己的目標是在35歲前累積到1500萬元資產，並強調「退休不是不工作，而是擁有選擇權」。他也提醒，自己的配置不一定適合每個人，建議投資人應找到讓自己能安心持有的比例，並強調第一桶金仍需靠開源、節流與時間累積。