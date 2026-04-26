快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天 財部急尋幸運兒

去年11-12月期統一發票領獎期限只到115年5月5日（二），但財政部今（4月26日）緊急公告，截至目前，竟還有6張特別獎（1000萬元）發票尚未領取，恐與大筆獎金擦身而過。

45萬股東注意！ 永豐金「幸福毯」兌領細節曝光

擁有45.7萬股民的永豐金（2890）公告今年股東會已正式開放委託書徵求，有意領取紀念品「永豐幸福毯」、持股在1張以上的投資人，可以在即日起至5月20日到指定徵求場所繳交委託書同時領取紀念品。

56名上市櫃獨董衰捲訴訟案 投保中心總座5／7開課解析

根據投保中心統計，截至去年底起訴的上市櫃獨立董事的案件近40件，累計被告人數高達99名，目前尚有56名獨董在投保中心訴訟繫屬中，倘若加計董事及董事長人數可能高達4、500人以上，很多獨董對自身權責認知不足，或未充分履行監督義務，成為我國董事會治理最大的隱憂。為此投保中心總經理林俊宏即將在5月7日開課，解析獨董如何扮演好自己的角色。

靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」 33歲YTR：2年內退休

一名33歲YTR分享自己出社會15年，靠著長期存股與資產配置，累積約1150萬元股票資產，透過高股息ETF與金融股組合，每年可領約85萬元股息，換算每月約5至7萬元現金流。他坦言，這筆穩定收入讓他有底氣規劃在兩年內退休，強調比起追求更高報酬率，現階段更重視「現金流穩定」，也引發網友正反兩極討論。

通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變 股市風險降溫

地緣政治風險持續牽動能源市場，帶動能源價格上漲，進一步推升通膨預期，促使主要央行調整原先寬鬆政策，部分央行甚至釋出升息訊號，法國巴黎銀行財富管理表示，通膨仍存上升風險，且勞動市場供需逐步趨於再平衡，已修正先前仍有一次降息空間的預期，預估聯準會今年不再降息，此外，隨著能源價格持續維持高檔，美元受惠程度相對提高，因而上調美元指數12個月目標，從93.8調升至96.2。

台股狂漲「快衝4萬點」擔心重演日本泡沫慘況！網曝2原因搖頭

台股24日在台積電（2330）飆漲105元的帶領下，終場強拉1218點，收在38932.4點的歷史新高，逼近三萬九千點大關。有網友擔心，若台股有一天真的衝上4萬點，是否會像當年日本股市一樣，出現泡沫破裂的狀況，直接失落十幾年。對此，網友們搖頭表示，「台灣沒有泡沫的理由，日本泡沫是因為暴力升息」。

為了結婚買房 離開5年舒適圈「賺高薪後悔了」嘆：職場環境更重要

一名網友表示，由於準備結婚、買房，每月還得負擔3萬多元房貸，離開待了5年的職場，選擇薪資更高的職缺，原本期待能換來更好的生活品質，沒想到新工作的職場氣氛、同事相處與工作壓力，讓他吃不消，開始懷念過去那份「錢比較少但人比較好」的工作。對此，網友感嘆「長大後才知道，錢不是最重要的」。

日經近逼6萬點 一文看日股ETF單月漲幅4猛將

日經225指數全球人工智慧（AI）浪潮與地緣政治緊張局勢緩解激勵下，上周五（24日）以59716.18點作收，距離6萬點位，不到300點，帶動國內日股ETF強勁漲勢，包括台新日本半導體(00951)、中信日本半導體(00954)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)等四檔四月以來皆大漲二位數，其中，台新日本半導體(00951)四月以來大漲近22%、今年來大漲35%。

川普揚言奪回5成晶片市場 謝金河：半導體業美中角力升高

美國總統川普4月23日揚言美國很快將取得全球50%的晶片市場占有率，警告晶片業者如果不到美國設廠生產，最快就會面臨非常高的關稅。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「世界的重心在半導體」為題，撰文表示，美伊戰事爆發以來，造成油價上漲，而資本市場重心在半導體產業上，川普對半導體談話內話，顯示接下來美中角力最激烈的板塊一定是在半導體。

HOYA BIT奪全球首張ISO 14068-1 成碳中和加密交易所第一家

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT（禾亞數位科技）宣布，通過英國標準協會（BSI）驗證的 ISO 14068-1「碳中和」國際認證，成為全球首家取得該認證的加密貨幣交易所。授證儀式由 BSI 產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton 與永續全球總監 Aiman Ali 親自來台頒發，凸顯對其永續成果的高度肯定。