快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）
記者陳瑩欣／台北報導
去年11-12月期統一發票領獎期限只到今年5月5日（二），但財政部今（4月26日）緊急公告，截至目前，竟還有6張特別獎（1000萬元）發票尚未領取，恐與大筆獎金擦身而過。
根據公布資料，這6張未領千萬發票消費金額多不高，最低甚至僅11元，卻幸運中獎。
財政部也公布相關消費資訊，呼籲民眾趕緊核對手中發票：
● 基隆市安樂區安樂路2段127號（中華電信）通話費173元（雲端發票）
● 台北市內湖區舊宗路1段268號（COSTCO）消費5,913元（雲端發票）
● 新北市淡水區中山北路2段188巷16號（全家）食品49元（雲端發票）
● 新北市樹林區樹新路40-6號（春水堂人文茶館）消費500元（電子發票證明聯）
● 桃園市龜山區頂湖路33號（Gogoro）服務費11元（雲端發票）
● 台中市東區大智路350巷2號（全聯）消費607元（電子發票證明聯）
財政部提醒，若逾期未領，獎金將全數充公。由於中獎發票金額不一，許多民眾可能早已忽略，建議趕快翻找發票或檢查雲端載具，以免錯失「一夕致富」機會。
另外，也呼籲民眾養成定期對獎習慣，並可協助提醒親友，避免與千萬大獎擦肩而過。
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