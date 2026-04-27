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財經達人接房屋稅單驚呆　「自住新家貴6倍」

▲看屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

▲看屋示意照，非指當事個案。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月房屋稅開徵即將起跑，網路財經資訊討論者「財經雪倫」在她個人臉書粉絲團上曬出房屋稅單，驚呼「房屋稅2.2萬元。是我以前房屋稅單大約6倍」她大嘆「住新房子的代價真的很高，每月管理費快4000元+2000元房屋稅+未知的地價稅」現在新房公設比高，管理費、稅捐也高。縱使新房有新房的好，還是有很多隱形成本要考量。

財政部公告，2026年房屋稅開徵期間自5月1日起至5月31日止，全國開出稅單974.57萬件，稅額高達1037.12億元，件數雖僅較去年同期增1.16%，但金額年增率卻達3.42%。

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過去也曾有民眾申訴，政府的房屋評定現值比入手價高，自家「好窄」自住宅在房屋稅稅單打開後，一秒變「偽豪宅」，哭笑不得。

稅務人員指出，財經雪倫搬新家後，名下的房子雖然仍是自住，但不動產所坐落的地點路段率會拉高，加上新房建築技術與建材成本都高，房屋評定現值自然和一般老宅不同，加上屋齡「年輕」，沒有什麼折舊空間，一來一回下，確實可能出現「同樣是自住，房屋稅單特別有感」的情形。

另外，地下室停車場供停放車輛，如未收取費用、無出租，可以免徵房屋稅；反之，如有收費、出租或供營業使用的地下停車位，則應按非住家非營業用稅率課徵房屋稅。

註：個案資訊由「財經雪倫」授權刊登，不可轉載

關鍵字： 房屋稅新房成本管理費地價稅稅務政策

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