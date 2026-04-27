▲美國線長約價比去年低約100美元，但油料附加費高達467與644美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人指出，美國線今年長約價每大箱(40呎櫃)比全年低約100美元，但是5月開出的緊急油料附加費(EBS)美西高達467美元，美東644美元，估計五一長假後會陸續簽署。

目前所知超大型攬貨公司美西線每大箱長約價在1650-1700美元之間，美東線2650-2700美元，大型與中型攬貨公司約分別加價50-200美元，都比去年低，但是去年長約沒有油料附加費。

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另外船公司對於5月的貨載，根據客戶大小，採取長約價與現貨價一比一到一比三的配比價，因此攬貨公司實質付出的運價都會比長約價高。

攬貨公司高階指出，近期油價雖然高漲，但是船公司實際並未真的高價買油，尤其是大型貨櫃船公司，購油合約一簽半年，不會以現貨價付費，中小貨櫃船公司多數也簽有季約。

而油價隨著美國與伊朗間情勢變化，本月16日新加坡船用低硫油每噸728美元，18日進一步降至713.5美元，上周五(24)日回升到755美元，高檔價則是出現在3月中，3月16日曾經高達1120.50美元。

由於中國五一長假將會造成出貨量明顯減少，攬貨公司估計都會拖延一到兩周簽約，好多享受幾天的舊約價，根據舊約，就可以免付油料附加費。