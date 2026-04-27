ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國線長約價比去年低約100美元　但油料附加費高達467與644美元

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美國線長約價比去年低約100美元，但油料附加費高達467與644美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人指出，美國線今年長約價每大箱(40呎櫃)比全年低約100美元，但是5月開出的緊急油料附加費(EBS)美西高達467美元，美東644美元，估計五一長假後會陸續簽署。

目前所知超大型攬貨公司美西線每大箱長約價在1650-1700美元之間，美東線2650-2700美元，大型與中型攬貨公司約分別加價50-200美元，都比去年低，但是去年長約沒有油料附加費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外船公司對於5月的貨載，根據客戶大小，採取長約價與現貨價一比一到一比三的配比價，因此攬貨公司實質付出的運價都會比長約價高。

攬貨公司高階指出，近期油價雖然高漲，但是船公司實際並未真的高價買油，尤其是大型貨櫃船公司，購油合約一簽半年，不會以現貨價付費，中小貨櫃船公司多數也簽有季約。

而油價隨著美國與伊朗間情勢變化，本月16日新加坡船用低硫油每噸728美元，18日進一步降至713.5美元，上周五(24)日回升到755美元，高檔價則是出現在3月中，3月16日曾經高達1120.50美元。

由於中國五一長假將會造成出貨量明顯減少，攬貨公司估計都會拖延一到兩周簽約，好多享受幾天的舊約價，根據舊約，就可以免付油料附加費。

關鍵字： 美國線長約價低約100美元油料附加費高達467美元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蔡英文新工作：育兒】小孩哭鬧聽到小英名字瞬間安靜　還釣出本尊回應XD

推薦閱讀

美國線長約價比去年低約100美元　但油料附加費高達467與644美元

美國線長約價比去年低約100美元　但油料附加費高達467與644美元

超大型攬貨公司負責人指出，美國線今年長約價每大箱(40呎櫃)比全年低約100美元，但是5月開出的緊急油料附加費(EBS)美西高達467美元，美東644美元，估計五一長假後會陸續簽署。

2026-04-27 07:00
財經達人接房屋稅單驚呆　「自住新家貴6倍」

財經達人接房屋稅單驚呆　「自住新家貴6倍」

5月房屋稅開徵即將起跑，網路財經資訊討論者「財經雪倫」在她個人臉書粉絲團上曬出房屋稅單，驚呼「房屋稅2.2萬元。是我以前房屋稅單大約6倍」她大嘆「住新房子的代價真的很高，每月管理費快4000元+2000元房屋稅+未知的地價稅」現在新房公設比高，管理費、稅捐也高。縱使新房有新房的好，還是有很多隱形成本要考量。

2026-04-27 00:02
快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

去年11-12月期統一發票領獎期限只到115年5月5日（二），但財政部今（4月26日）緊急公告，截至目前，竟還有6張特別獎（1000萬元）發票尚未領取，恐與大筆獎金擦身而過。

2026-04-26 19:52
45萬股東注意！　永豐金「幸福毯」兌領細節曝光

45萬股東注意！　永豐金「幸福毯」兌領細節曝光

擁有45.7萬股民的永豐金（2890）公告今年股東會已正式開放委託書徵求，有意領取紀念品「永豐幸福毯」、持股在1張以上的投資人，可以在即日起至5月20日到指定徵求場所繳交委託書同時領取紀念品。

2026-04-26 17:32
56名上市櫃獨董衰捲訴訟案　投保中心總座5／7開課解析

56名上市櫃獨董衰捲訴訟案　投保中心總座5／7開課解析

根據投保中心統計，截至去年底起訴的上市櫃獨立董事的案件近40件，累計被告人數高達99名，目前尚有56名獨董在投保中心訴訟繫屬中，倘若加計董事及董事長人數可能高達4、500人以上，很多獨董對自身權責認知不足，或未充分履行監督義務，成為我國董事會治理最大的隱憂。為此投保中心總經理林俊宏即將在5月7日開課，解析獨董如何扮演好自己的角色。

2026-04-26 17:12
靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

一名33歲YTR分享自己出社會15年，靠著長期存股與資產配置，累積約1150萬元股票資產，透過高股息ETF與金融股組合，每年可領約85萬元股息，換算每月約5至7萬元現金流。他坦言，這筆穩定收入讓他有底氣規劃在兩年內退休，強調比起追求更高報酬率，現階段更重視「現金流穩定」，也引發網友正反兩極討論。

2026-04-26 15:19
通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變　股市風險降溫

通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變　股市風險降溫

地緣政治風險持續牽動能源市場，帶動能源價格上漲，進一步推升通膨預期，促使主要央行調整原先寬鬆政策，部分央行甚至釋出升息訊號，法國巴黎銀行財富管理表示，通膨仍存上升風險，且勞動市場供需逐步趨於再平衡，已修正先前仍有一次降息空間的預期，預估聯準會今年不再降息，此外，隨著能源價格持續維持高檔，美元受惠程度相對提高，因而上調美元指數12個月目標，從93.8調升至96.2。

2026-04-26 14:57
台股狂漲「快衝4萬點」擔心重演日本泡沫慘況！網曝2原因搖頭

台股狂漲「快衝4萬點」擔心重演日本泡沫慘況！網曝2原因搖頭

台股24日在台積電（2330）飆漲105元的帶領下，終場強拉1218點，收在38932.4點的歷史新高，逼近三萬九千點大關。有網友擔心，若台股有一天真的衝上4萬點，是否會像當年日本股市一樣，出現泡沫破裂的狀況，直接失落十幾年。對此，網友們搖頭表示，「台灣沒有泡沫的理由，日本泡沫是因為暴力升息」。

2026-04-26 13:44
為了結婚買房　離開5年舒適圈「賺高薪後悔了」嘆：職場環境更重要

為了結婚買房　離開5年舒適圈「賺高薪後悔了」嘆：職場環境更重要

一名網友表示，由於準備結婚、買房，每月還得負擔3萬多元房貸，離開待了5年的職場，選擇薪資更高的職缺，原本期待能換來更好的生活品質，沒想到新工作的職場氣氛、同事相處與工作壓力，讓他吃不消，開始懷念過去那份「錢比較少但人比較好」的工作。對此，網友感嘆「長大後才知道，錢不是最重要的」。

2026-04-26 13:01
日經近逼6萬點　一文看日股ETF單月漲幅4猛將

日經近逼6萬點　一文看日股ETF單月漲幅4猛將

日經225指數全球人工智慧（AI）浪潮與地緣政治緊張局勢緩解激勵下，上周五（24日）以59716.18點作收，距離6萬點位，不到300點，帶動國內日股ETF強勁漲勢，包括台新日本半導體(00951)、中信日本半導體(00954)、元大日經225(00661)、國泰日經225(00657)等四檔四月以來皆大漲二位數，其中，台新日本半導體(00951)四月以來大漲近22%、今年來大漲35%。

2026-04-26 12:55

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

33歲YTR靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」

台灣「億萬富翁」數量創新高！暴增逾70％

財經達人接房屋稅單驚呆　「自住新家貴6倍」

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

為了結婚買房　離開舒適圈「賺更高薪水」後悔了

陽明海運再守護藍鯨與藍天實踐環境永續　五度獲美國藍鑽石獎

00940本月漲 10% 創新高解套，月配ETF卻漸漸被更多人蛋雕？

台股狂漲「快衝4萬點」擔心變日本泡沫　網曝2原因搖頭

45萬股東注意！　永豐金「幸福毯」兌領細節曝光

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

台積電ADR溢價16.17%　折合台股約2416.5元

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

通膨壓力升温！聯準會降息預期轉變　股市風險降溫

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366