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台灣「億萬富翁」數量創歷史新高！總數2.3萬人暴增逾70％

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台灣億元富豪數量創新高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

金管會公布截至2026年3月底資產淨值過億的「高資產」客戶數據，人數高達2萬3,206人，與去年同期相比，年增率高達71.97％。至於高資產「管理規模」（AUM）則是達到2兆3,999億元，年增率落在55.16％，雙雙創下歷史新高。

億萬富豪年增7成！ 銀行「財管2.0」21家搶大餅

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金管會2019年年底推出「財富管理新方案」（財管2.0），讓銀行能夠申請辦理資產破億的「高資產」客戶數據，截至2026年3月底已有21家銀行被核准開辦該業務，另外還有6家銀行正在申請當中。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至今年3月底，高資產的客戶數為2萬3,206人，與去年的1萬3,494人相比，年增率高達71.97％，創下史上最高紀錄。至於AUM的部分，今年的總額為2兆3,999億元，與去年3月的1兆5,467億元相比，年增率為55.16％，同樣創下新高。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲台灣億元富豪數量創新高。（示意圖／ETtoday資料照）

富豪錢放哪？ 配置比例曝：存款占4成、債券基金雙升

至於高資產客戶的財產配置比例，其中以「存款」42.1％為最大宗，依次則是「基金」17％、「債券」14.5％及「保險」12.1％，境外結構型商品則占比7.9％左右。

與去年同期相比，今年的「存款」比率略微下降，而「基金」、「債券」的占比同步提升，張嘉魁為此分析，這種趨勢反映出今年投資市場熱絡的情況，高資產客戶藉由提高收益型商品的配置占比，藉此獲取更多報酬。

券商複委託熱翻　交易金額年增68％破新高

證期局副局長黃仲豪指出，截至3月底為止，共有10家券商獲准透過財富管理、複委託即自營等管道，辦理高資產客戶的業務，2020年累計至今客戶數達1,840人，累計的交易金額則為4,958億元，與去年同期相比，客戶數、累計交易金額的年增率分別是52％、68％。

關鍵字： 高資產億萬富豪財管2.0資產配置券商交易

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