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最高飆63%！　今年來10檔主動式ETF打敗大盤

台股逐步擺脫地緣政治干擾，資金已重新回到基本面。（本刊資料照）

▲台股逐步擺脫地緣政治干擾，資金已重新回到基本面。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

當市場還在討論市值型ETF是否退燒，另一股更強勢的資金浪潮早已瞄準主動式ETF。今年來已掛牌14檔台股主動式ETF平均報酬達43%，打敗同期大盤表現，甚至出現多檔飆漲逾5成的強勢績效。在AI產業持續擴張、資金回流股市下，「人選股」投資模式重新受到市場青睞。

2026年台股投資最關鍵變化之一，就是主動式ETF強勢崛起。根據統計，截至4月22日，今年來掛牌上市14檔台股主動式ETF平均漲幅達43.65%，優於加權指數的30.78%。

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其中，00992A（主動群益科技創新）今年來漲幅63.57%，居主動式ETF之冠，緊追在後的是人氣王00981A（主動統一台股增長）、報酬率62.64%；還有今年1月才掛牌的後起之秀、00994A（主動第一金台股優）也繳出60.7%成績。短短不到4個月時間，已有6檔ETF漲幅突破5成，這樣的績效差距，在過去並不常見。

00992A經理人陳朝政指出，當前市場焦點仍在AI相關科技產業，包括電源管理、高效能運算基礎設施（HPC）、及半導體設備與廠務工程等領域；整體來說即AI伺服器升級、光通訊規格提升，及先進製程資本支出擴張。

陳朝政表示，美國與伊朗談判陷入膠著，消息面變化仍可能為金融市場帶來波動，但隨著市場恐慌情緒逐步釋放，資金也將陸續回歸基本面。尤其AI資本支出持續擴大，帶動算力與基礎建設需求穩健成長，同時資金開始轉向布局關鍵零組件，包括測試、記憶體、PCB、光通訊等，產業正從單純運算走向實際落地應用。

00994A經理人張正中則指出，台股甩開美伊戰爭干擾，接下來應關注AI應用進度，供應鏈訂單動能、毛利率及資本支出持續上修能力。特別是受惠雲端大廠資本支出持續成長，挹注AI供應鏈獲利上修，今年AI相關企業獲利年增率皆超過3成以上，具成長延展性，是支撐台股多頭行情最重要動力。

他強調，全球AI加速器市場規模快速成長；其中ASIC（特定應用積體電路）成長速度較GPU更具爆發力。GPU增長速度預估將在2年左右到頂，而ASIC仍見高速擴張，未來2年成長率高達56%及64%。在AI新世代應用需求帶動整體產業鏈持續成長下，個股營收與獲利動能是台股能續創新高的底氣。

今年來10檔主動式ETF打敗大盤

資料來源：CMoney，資料時間：2026/4/22，*為今年掛牌上市。

資料來源：CMoney，資料時間：2026/4/22，*為今年掛牌上市。


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