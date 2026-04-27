比主動ETF更猛　「元大新主流基金」今年來飆破100%奪冠

▲雲端大廠Meta、微軟、Google資本支出將於4月下旬陸續發布，若有利多可望再推升台股表現。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

台股一路狂飆、頻創歷史新高，市值更躍升全球第6大市場，在AI浪潮推動下，資金與基本面形成共振。今年來不僅大盤漲幅亮眼，更驚人的是台股基金全面「超車」，報酬率大幅輾壓指數。

2026台股行情太犀利！不僅指數改寫歷史新高，資金動能更推升大盤市值攀升至全球第6大，正式躋身國際資本市場核心地位。伴隨這波結構性行情，台股基金績效也同步噴出，表現格外亮眼。

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根據晨星資料統計，截至4月中旬，今年來229檔台股基金平均報酬率達52.77%，遠超越加權指數27.07%的漲幅，呈現倍數勝出態勢。其中，元大新主流基金表現最突出，今年來報酬率高達100%，居同類型基金之冠。其他像是施羅德台灣樂活中小基金、富邦新台商基金、玉山科技島基金、富邦小而美基金，也都有超過88%以上的高報酬表現。

AI帶動引領產業革命，選股能力重新成為投資報酬的關鍵；尤其台股站上歷史高檔，接下來在美伊戰事、油價變數及貨幣政策動向干擾下，基金選股操作策略也成為市場關注焦點。對此，元大新主流基金研究團隊直言，台灣硬體供應鏈吃到了完整的產業革命紅利，且這樣的趨勢「絕對不是只有1、2年，也不會因為短期地緣政治風險而改變」。

元大新主流基金研究團隊指出，這波行情核心在「AI硬體建設潮」，台灣電子供應鏈正好位於全球AI基礎建設的最核心位置，從晶圓代工、先進製程，到伺服器、記憶體與關鍵零組件，全面受惠。這種結構性優勢，不僅不會在短期結束，甚至可能延續數年。

操作策略上，由於目前大盤處在乖離與周轉率較高位階，在此情況下，元大新主流基金研究團隊強調「關注中長線獲利成長」與「聚焦高能見度產業」2大原則，核心布局集中在AI供應鏈，包括半導體相關，像是晶圓代工、先進製程材料、測試介面、IP等；及AI伺服器關鍵零組件，例如BMC（基板管理控制器）、PCB（印刷電路板）、CCL（銅箔基板），並留意未來具成長或產業改善的標的，像是IC設計及矽晶圓等。

「過去很長一段時間，台股與蘋果供應鏈畫上等號，但這波AI趨勢創造了全新產業動能。半導體上游指標廠商ASML預估，全球AI相關半導體營收至2030年，將以24%至28%超高年複合成長率攀升，遠超非AI相關半導體。」元大新主流基金研究團隊表示，今年來台股仍呈現企業獲利高成長，帶動評價面向上格局，高成長題材持續為主軸。

配合高殖利率類股近期築底，及低基期個股出現明顯上漲，且主要雲端大廠Meta、微軟、Google資本支出將於4月下旬陸續發布，若有利多訊息可望再推升台股表現。

今年來台股基金績效TOP10

資料來源：晨星 2026/4/22。



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