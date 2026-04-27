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美伊戰爭利空鈍化！台指期4萬點先達陣　日韓股刷新高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

台指期今（27）日開盤以39,999點開出，創下史上最高開盤價，隨後一舉突破40,000點整數關卡，隨後進一步衝上40059點。市場預期，在日韓股市同步創下歷史新高帶動下，台北股市9點開盤有望挑戰4萬點大關。

根據《CNBC》報導，周一亞太股市多數走高，投資人對美國與伊朗談判再度停滯的外交挫折反應冷淡，顯示市場已逐漸消化相關地緣政治風險。

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日本日經225指數上漲0.53%，創歷史新高；南韓KOSPI指數上漲1%，同樣刷新紀錄。不過，澳洲S&P/ASX 200指數小跌0.54%。

儘管美國總統川普取消派遣特使前往巴基斯坦與伊朗進行談判，市場情緒仍維持穩定。川普指出，談判過程「浪費過多時間」，且伊朗內部領導層存在嚴重分歧與混亂。

另一方面，在美伊第二輪和平談判再次破局後，國際油價上漲約2%。布蘭特原油期貨升至每桶107.49美元，美國原油亦上漲至96.19美元。市場關注荷姆茲海峽局勢升溫，傳出伊朗革命衛隊在該戰略航道附近登上兩艘貨船。

此外，香港恆生指數期貨小幅上升，而美股期貨則略為走低。不過，上週五美股表現強勁，標普500與那斯達克雙雙收在歷史高點，顯示整體風險偏好仍然穩固。

關鍵字： 標籤:台股台指期日韓股市美伊談判國際油價

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