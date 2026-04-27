快訊／台股4萬來了！漲1159點破紀錄　台積電漲120元達2305天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以39858.19點開出，指數大漲925.79點，漲幅2.38％。隨後指數進一步走揚，飆漲1159.91點至40092.31點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲95元來到2280元，漲幅4.35％，隨後漲勢擴大，大漲逾半根或120元至2305元新天價；鴻海（2317）上漲2.5元至224元；聯發科（2454）上漲35元至2470元；廣達（2382）上漲5元來到328元；長榮（2603）維持平盤至201.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌79.61點或0.16％，收在49230.71點；標準普爾500指數上漲56.68點或0.8％，收7165.08點；那斯達克指數上漲398.1點或1.63％，收在24836.6點；費城半導體指數上漲435.09點或4.32％，收10513.66點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49230.71
|▼79.61
|▼0.16%
|S&P500
|7165.08
|▲56.68
|▲0.8%
|NASDAQ
|24836.6
|▲398.1
|▲1.63%
|費城半導體指數
|10513.66
|▲435.09
|▲4.32%
資料來源：證交所
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