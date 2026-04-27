AI報稅夯爆！龍蝦、愛馬仕成焦點　KPMG示警3大地雷

▲KPMG安侯企業管理董事總經理謝昀澤拿實體「龍蝦」示警，用OpenClaw「龍蝦」報稅，將面臨3大資安風險。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI報稅熱潮升溫，OpenClaw「龍蝦」與Hermes Agent「愛馬仕」成為市場焦點。不過，KPMG提醒，背後潛藏3大地雷，包括個資外洩、工具資安漏洞與AI誤判算錯帳，使用不慎恐增加稅務與資安風險。

每年5月報稅季一到，不少民眾面對滿桌紙本單據、保單收據與扶養資料，總是直呼崩潰。近年台灣國稅局推動網路與手機報稅系統，操作便利，被不少網友視為「德政」，簡單案件甚至點幾下就能完成申報。

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今年報稅季出現新趨勢，代理式AI（Agentic AI）快速竄起，帶動AI報稅討論升溫。OpenClaw與Hermes Agent等工具主打自動整理資料、試算稅額與情境分析，吸引不少民眾關注。

美國研究顯示，代理式AI有機會節省高達62%的報稅時間。以美國為例，納稅人每年投入報稅相關作業的時間達7.9億工時，換算生產力損失約4130億美元，使報稅成為全球科技業重點布局的AI應用場景。

KPMG安侯建業稅務部執業會計師張智揚指出，現行報稅系統已具備自動帶入所得資料、試算最佳方案與錯誤提醒等功能，雖未標榜AI，但已具備智慧助理雛形。不過限制在於僅能整合已電子化且與官方連線的資料。

他表示，收入單純的上班族使用官方系統多已足夠；但對斜槓接案者、YouTuber、海外接案工作者、加密貨幣投資人或具海外資產配置的家庭而言，常需處理未電子化資料、多平台收入與跨國稅務資訊，整理難度較高。

KPMG安侯企管公司董事總經理謝昀澤分析，近3年生成式AI已快速普及，從工具轉變為日常應用，今年代理式AI更進一步具備執行任務能力，推升報稅應用想像空間。

例如OpenClaw可協助整理租屋、醫療、保險收據，彙整多平台收入並進行情境試算；部分開發者也推出類似「TaxClaw」工具，用於單據辨識與結構化整理。Hermes Agent則強調可記錄使用習慣與家庭變化，強化個人化管理能力。

3大風險難逃

首先是個資外洩風險。部分民眾將國稅局下載的全戶所得與扣除額資料直接交由AI處理，相關檔案包含身分證字號、銀行帳戶與資產資訊，一旦流入不明工具，將提高資料外洩風險。

其次為工具資安問題。資安圈近期指出，部分OpenClaw外掛可能遭惡意植入，一旦AI代理人遭入侵，恐成為資料外洩管道。研究顯示，攻擊入侵時間最短僅需27秒，甚至可能導致異常API費用增加。

第三為AI判斷錯誤風險。AI仍可能出現錯誤判斷，例如扶養資格、海外所得門檻或扣除條件計算失準，若申報錯誤，補稅與罰鍰責任仍須由納稅人自行承擔。

KPMG建議，現階段可將AI作為輔助工具，用於整理收據、試算情境與建立提醒機制，最終仍應回歸國稅局官方系統完成申報，以兼顧效率與安全。