台股破4萬大關！　超狂時間軸曝光「5千點僅花18天」

▲台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

歷史紀錄再度被改寫！台股今（27）日盤中暴漲逾千點，一舉衝破4萬點大關，最高來到40092.31點。《ETtoday新聞雲》整理出台股萬點里程碑，台股自1月5日站上3萬點後一路狂飆，4月10日剛破3.5萬點，沒想到僅花費短短18天，便跨越4萬點門檻，漲速驚人刷新市場認知。

18天跨越5千點！萬點里程碑飆速刷新

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台股近年展現驚人爆發力，回顧萬點里程碑，從2萬點跨入2萬5000點耗時538天，隨後漲幅節奏明顯加速。自今年1月5日台股首次站上3萬點後，不到四個月時間，指數便於4月10日突破3萬5000點，而今日更直接跨越4萬點門檻。

統計顯示，3萬5000點至4萬點的區間，僅耗時18天，創下史上最快萬點跨越紀錄。

▲台股萬點里程碑。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）



從「太樂觀」到「太保守」！股添樂神預言台股噴發

財經粉專「股添樂 股市新觀點」曾於2月24日、指數接近3 萬5千點時發文，他回憶道，2024年中他預測台股將上3萬點，當時指數僅2萬1000點，遭不少網友噴「太樂觀」；結果到了2026年初，他向朋友提到台股可能挑戰4萬點，卻再次換來吐槽，只是理由變成了「太保守了，應該是5萬點。」

「恭喜參與的人」 股魚：害怕風險者只能祝福

投資達人股魚今也發文，記錄台股的歷史性時刻。他表示，恭喜所有積極參與股市的投資人，一同見證台股攻頂4萬點；而對於市場上長期採取觀望態度、整天害怕風險而不願進場的投資人，「只能祝福他們了。」