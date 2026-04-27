台積電ADR狂飆！謝金河加點4檔海外掛牌飄香　日本人緊盯0050

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台股海外也飄香」為題撰文，表示這次台積電ADR股價跑到409.49美元，市值已經跑到2.078兆美元，甚至台灣投資人最愛的元大0050也在日本得到媒體關注及投資人青睞，能見度大大提升，對於海外想投資台股的投資人來說，0050是投資台灣的最便捷列車。

以下謝金河臉書全文：

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台股直逼四萬大關，市值超過英國，晉升全球第六大股市，台灣在海外掛牌的存託憑證（DR）股價也跟著大幅上揚。甚至台灣投資人最愛的元大0050也在日本得到媒體關注及投資人青睞，能見度大大提升。

這些年，大家都把目光放在在美國上市的tsmc adr，這次台積電ADR股價跑到409.49美元，市值已經跑到2.078兆美元。台灣在美國掛牌的公司也跟著大翻身，最具代表性的是日月光的ADR-ASX股價從6.94跑到29.89美元，台灣的日目光市值也突破2兆元台幣。

另一個是聯電，UMC-ADR從5.61漲到12.74美元，聯電的成熟製程過去備受壓力，最近逐漸突破，股價一度挑戰80元，原來在美國的ADR已經先表態。另一個是南茂的ADR-IMOS也是從12.73漲到49.89美元。慧榮ADR-SIMO更新是從37.21大幅上漲至146.85美元。

對比中國在美國掛牌的公司，大家熟悉的愛奇藝從46.21跌到1.13美元，微博（WB）從162.14跌到7.03美元，正好呈現強烈對比。

台灣的0050已經將市值撐大至1.55兆台幣，對於海外想投資台股的投資人來說，0050是投資台灣的最便捷列車！