美光帶旺記憶體！5檔刷漲停　旺宏法說前亮燈

▲旺宏外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國記憶體大廠美光（Micron）上周五（24日）股價上漲3.11%，以496.72美元作收，盤中一度攻抵500美元大關，受到美國科技股強勢激勵，今（27）日記憶體群起反攻，以下午即將召開法說的旺宏（2337）表現最為強勢，跳空開高直攻145元漲停價位，南亞科（2409）、十銓（4967）、威剛（3268）、宜鼎（5289）等四檔同刷漲停，群聯（8299）漲幅逾9%，華邦電（2344）、青雲（5386）、廣穎（4973）、創見（2451）漲幅逾半根停板。

美光以國家安全為由，遊說國會禁止銷售設備予中國記憶體兩大巨頭長鑫存儲、長江存儲，而上周美國國會也祭出2018年以來，最大規模出口管制政策，以防堵中國大陸發展半導體，市場預期美國針對記憶體紅色供應鏈採取行動，南亞科、華邦等台廠可望受惠。

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台灣記憶體業者主要供應領域以消費電子產品為主，晶片平整度、翹曲問題尚無法滿足AI應用高規格要求，在關鍵技術突破LPDDR產品品質顯著提升，順利通過輝達驗證，躋身AI伺服器供應鏈，象徵台廠技術能力跨入新門檻。

法人分析，相較於HBM主打極致頻寬，LPDDR在新一代AI架構中則以低功耗、高容量與成本優勢切入，形成互補，不再僅限於行動裝置，而是延伸至資料中心核心。

