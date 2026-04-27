台積電攻上2330　反指標女神「巴逆逆進場了」：紀念的一刻！

▲巴逆逆。（圖／翻攝自巴逆逆FB）



記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）今（27）日持續上衝，早盤大漲145元至2330元天價。股市反指標女神、網紅「巴逆逆」稍早貼出截圖，為了紀念這歷史性的一刻，進場買了台積電，「跟著台積，共創奇蹟！」貼文一出，網友紛紛哀號，「完了！大盤要開始崩了」、「妳不要過來啊」。

反指標女神「吃土鋁繩-巴逆逆」在粉專發文，台積電一早股價狂噴，刷新紀錄，為了紀念這歷史性的一刻，下單買了台積電，「衝啊啊啊啊啊！紀念的一刻，跟著台積，共創奇蹟！我知道買台積沒啥話題性， 因為就連今天要收綠K都很難。」

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▲巴逆逆PO文。（圖／翻攝自巴逆逆FB）



網友一片哀號

貼文一出，網友紛紛哀號，「完了不要鬧」、「來囉，玄學力量」、「難怪2330只出現一下下，就掉到2320」、「強大的利空訊號來了」、「不要打壞我的美夢阿！」不過也有網友表示，「可以撿便宜了」、「終於可以入場了」、「謝謝女神，希望有甜甜價可以再加碼」、「感謝女神讓大家可以便宜入手」。

台積電今日持續上衝，早盤大漲145元至2330元天價，市場戲稱「台積電股價追上股號」，盤中大漲逾165元，漲幅高達6.64%，市值飆至60.42兆元；而股王信驊（5274）、台股權值3哥聯發科（2454）也都同飆天價，開盤15分鐘指數一度狂飆1240點衝40152.82點，同刷史上新高。