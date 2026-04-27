台股衝上4萬點　「1族群」卻在哭泣！財經作家：忍耐一下

▲台股站上萬四。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（27日）早盤寫下歷史新頁，盤中暴漲逾千點，一舉衝破4萬點大關，最高來到40092.31點，台積電也衝上2330元。對此，財經作家狄驤表示，光是台積電一檔個股就推升大盤約千點，但同時一千多家企業下跌，迎接歷史性的時刻，「中小企業忍耐一下」。

台積電貢獻千點 中小型股表現受壓



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財經作家狄驤在粉專「狄驤的資本主義求生筆記」發文，台積電達標2330元，台股也衝到四萬點，這是歷史性的時刻，但盤面並非全面歡慶。他指出，指數大漲的主要動能集中在台積電，「光一檔台積電就貢獻1000點」，代價是一千多家企業下跌。

狄驤提到，迎接歷史性時刻之際，「中小企業忍耐一下」，不過，換個角度想，台股已經「向上倒莊」，「前幾天有幾位朋友跟我說堅持做空，希望他們還健在…」。

台股近年展現驚人爆發力，回顧萬點里程碑，從2萬點跨入2萬5000點耗時538天，隨後漲幅節奏明顯加速。自今年1月5日台股首次站上3萬點後，不到四個月時間，指數便於4月10日突破3萬5000點，而今日更直接跨越4萬點門檻。3萬5000點至4萬點的區間，僅耗時18天，創下史上最快萬點跨越紀錄。