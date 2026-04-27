【廣編】王道銀行推三段式房貸　分段還款減輕買房初期沉重負擔

【廣編特輯】

圖、文／王道銀行提供

為讓民眾於個人資金配置上更加有餘裕，並助其完成購屋、創業等多樣人生夢想，王道銀行（O-Bank）近期推出具高還款彈性的房貸、信貸新專案，包括「三段式還款房貸」，讓民眾於購屋前2年僅需繳利息，第3年至第8年可自訂每月最低還款本金，透過分段式設計助民眾減輕買房初期的沉重負擔；此外，王道銀行同步推出「十年期個人信貸」，將最長還款期限拉長至十年120期，降低每月還款金額，提升個人資金運用與配置的靈活性。

王道銀行「三段式還款房貸」透過三段還款的設計，貼合年輕世代於人生不同階段的財務成長曲線，舒緩民眾於購屋初期的還款壓力，隨著個人職涯發展與薪資成長，三段式地逐步提高還款金額，可兼顧不同人生階段的生活品質；「三段式還款房貸」於購屋前2年寬限期每月僅需繳付利息，第3年到第8年可自訂不低於貸款總額0.1%的每月最低還款本金，每期應繳利息則依每月剩餘貸款本金計算，第9年到第30年的每月還款金額則依剩餘貸款本息平均攤還；貸款年利率最低2.8%起，貸款年限固定30年，第4年起可提前清償；適用有首購自住或換屋自住需求的年輕世代族群，適用區域為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市與竹北市。

如以申請「三段式還款房貸」貸款金額新台幣1,000萬、年利率2.8%計算，前2年每月只需繳息約為新台幣23,333元，第3年到第8年的每月最低還款本金為新台幣10,000元，加計每期利息，故以最低還款本金新台幣10,000元計算，第二階段月付還款總額將可控制在新台幣33,333元以內，並隨著本金還款，逐步降低利息及月付總額；而第9年到第30年依剩餘貸款則以本息平均攤還計算，如以前述所計，第三階段平均月付金額約新台幣47,122元（如表一試算表）。

此外，為提升民眾運用資金的靈活度，王道銀行亦推出「十年期個人信貸」，將還款期限拉長至十年120期，貸款年利率最低2.25%起，申貸金額最低新台幣50萬元起，最高新台幣500萬元。如以貸款金額新台幣100萬元、貸款年利率2.25%計算，於120期還款期間內的每月月付金約為新台幣9,314元。無論是因應繳稅旺季的短期資金需求、創業周轉、雙貸族尋求負債整合等，凡固定年收入超過新台幣24萬元者，24小時皆可線上申貸，契約成立後最快一天內可取得資金，可以更長還款天期、更低月付金等特點，有效提升資金的靈活度。

