台積電飆天價！10檔主動式含積ETF陷震盪　00981A百萬張成交翻黑





▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠金管會宣布放寬國內股票型基金、主動式ETF投資單一公司股票上限至25%，助攻「護國神山」台積電（2330）股價日噴發，今（27）日盤中飆上2330元，首度出現「股價追平股號」奇觀，推升相關主動式台股ETF漲勢，規模最大的主動統一台股增長（00981A）盤中再爆百萬張成交量，但在高檔震盪下數度翻黑。

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《ETtoday》盤點10檔台股主動式ETF表現，與上周狂飆績效看俏相較，今日火力略顯保守，00981A至12點58分成交量飆百萬張，惟日前因股價急升偏離淨值造成溢價，今日盤中翻黑修正，仍在每股27.63元附近來回，跌幅0.68%。

主動式ETF中，含「積」量最高的主動野村台灣50（00985A）盤中漲幅逾3%後收斂至1.82%、主動復華未來50（0991A）盤中漲4.55%後收斂至1.91%。

若拉長時間來看，據統計(截至2026/4/24)，上周主動式台股ETF漲幅冠軍是主動復華未來50(00991A)因持有台積電比重近15%，加上前十大成分股如台達電、台光電、信驊、欣興等中大型電子權值近期股價亦有多表現，單周上漲近11%；本周一開盤持續吸引資金湧入，漲幅超過4%，成交量擠進台股前十大。

目前規模居主動式ETF之首的00981A上周漲幅也有逾1成，持續成為台股投資人交投熱點；持有台積電比重近3成的00985A單周漲幅8.5%，也優於加權報酬指數的5.8%。

展望後市，主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，由於美股那斯達克、費城半導體等與台股連動性高的指數同步創新高，加上金管會政策鬆綁利多，有利維繫台股多頭資金動能，持續看好AI基建規格提升帶動的供應鏈商機，由於短線大盤累積不小漲幅，建議投資人可採逢低分批布局或定期定額方式，掌握後市AI供應鏈成長契機。