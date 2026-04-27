年輕人「無腦All in台積電」不怕崩盤？　PTT曝真相：買就對了

▲年輕人投資方法讓他很驚訝。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

很多人都認為理財很重要，不過投資有風險，不少民眾寧願定存或買儲蓄險，慢慢累積財富，就有網友指出，觀察到90後、00後年輕人的投資方式，只要手上有資金就會All in股市，直接買台積電或ETF，甚至不太花時間研究標的，質疑這樣的操作是否缺乏危機意識，貼文掀起熱論。

有錢就進股市 他好奇：年輕人不怕崩盤？



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有網友在PTT發文，現在90後、00後的年輕人，只要有錢就會All in股市，不是直接買台積電，就是選擇ETF，和過去投資前反覆研究財報、產業前景或市場循環不同；他也忍不住質疑，年輕人的投資方法是否缺少警覺，沒有危機意識，「現在的年輕人都不怕崩盤？」

貼文一出，網友點出關鍵，年輕人沒有太多家庭包袱，即使市場回檔，也只是回到原本生活，「年輕人就是要All in，不然要幹嘛」、「以前還要養家活口，現在孤單一人」、「年輕人不結婚、不存錢，賠光了再去工作就好」、「年輕人有時間怕什麼」、「買指數型怕什麼，年輕就是本錢」、「All in才能翻身，萬一崩了，大不了繼續當社畜」。

也有網友指出，都買大盤的話根本不用擔心，「長期投資大盤怕什麼崩盤」、「崩掉就全台一起下去阿」、「買台積是要研究什麼，AI is Real」、「台積電世界領先，怎麼崩」、「傻瓜都知道，跌時有政府跟黑手會救台積電，包贏的啊」、「ETF能崩到哪裡去」、「不是年輕人不怕崩，是企業真的賺錢」。