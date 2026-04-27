ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

群益APP早盤爆「當機災情」下單失敗　投資人崩潰！網笑：守護錢包

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台股今（27日）早盤寫下歷史新頁，盤中暴漲逾千點，一舉衝破4萬點大關，投資人狂歡慶祝。不過，有網友指出，群益APP系統異常，出現下單失敗、程式崩潰的狀況，懷疑系統全面當機。對此，許多人都碰到同樣狀況，「用了五年，第一次發生」、「壞了+1」。目前尚未得知系統當機原因，詳情仍待進一步釐清。

群益APP當機

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT的Stock版發文，一早聽朋友提到群益APP出現異常，股票交易時會跳出錯誤訊息，「委託送出失敗：ACNFODR寫檔錯誤，ERR-CODE=0046」，但期貨似乎不受影響，「貌似是全部當機，有人也這樣嗎？」

貼文曝光，許多人都遇到異常問題，「對，壞掉了」、「程式下單全失敗，程式還崩潰」、「這能怎麼辦啊？能求償嗎」、「系統告訴我們現在不要追高」、「瘋掉欸，庫存賣不掉」、「守護你的錢包阿」、「嚇死，一個半小時快9千億的量」、「還沒輪到你跑」、「還好剛能下單時，已經全部出清，獲利了結」。其中，有網友透露，「九點下單也這樣，九點半就好了」。

台股3萬5000點至4萬點僅花18天

台股今（27日）以39858.19點開出，指數大漲925.79點，漲幅2.38％。隨後指數進一步走揚，飆漲1159.91點至40092.31點。

回顧台股萬點里程碑，從2萬點跨入2萬5000點耗時538天，隨後漲幅節奏明顯加速。自今年1月5日台股首次站上3萬點後，不到四個月時間，指數便於4月10日突破3萬5000點，而今日更直接跨越4萬點門檻。3萬5000點至4萬點的區間，僅耗時18天，創下史上最快萬點跨越紀錄。

關鍵字： 台股群益APP當機交易失敗歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【緊急搜索】潛水客驚傳失蹤！後壁湖出發到白沙灣外海失聯

推薦閱讀

台積電飆天價！10檔主動式含積ETF陷震盪　00981A百萬張成交翻黑

台積電飆天價！10檔主動式含積ETF陷震盪　00981A百萬張成交翻黑

受惠金管會宣布放寬國內股票型基金、主動式ETF投資單一公司股票上限至25%，助攻「護國神山」台積電（2330）股價日噴發，今（27）日盤中飆上2330元，首度出現「股價追平股號」奇觀，推升相關主動式台股ETF漲勢，規模最大的主動統一台股增長（00981A）盤中再爆百萬張成交量，但在高檔震盪下數度翻黑。

2026-04-27 12:59
東京威力科慘了！捲台積電內鬼賠1億　中國高層爆與競爭對手有關

東京威力科慘了！捲台積電內鬼賠1億　中國高層爆與競爭對手有關

台積電（2330）內鬼爆出竊取公司2奈米機密資料轉任職東京威力科創（TEL），今（27）日才遭智慧財產法院判決要給付台積電1億元、國庫5千萬元，外媒報導，TEL在中國分公司高層也出現身分爭議，有偷偷協助競爭對手的嫌疑。

2026-04-27 12:29
台股8大利多加持　投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

台股8大利多加持　投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

金管會放寬台股基金、ETF資金對台股單一標的持股上限至25%利多加持，權王台積電（2330）今（27）日續攻創下2330 元新高，指數勁揚千點，越過4萬大關，面對看似上漲無限台股，統一投顧董事長黎方國表示，台股有8大利多加持，指數「沒有最高、只有更高」，即使期間有出現利空亂流，但下跌都是買點。

2026-04-27 11:07
台積電ADR狂飆！謝金河加點4檔海外掛牌飄香　日本人緊盯0050

台積電ADR狂飆！謝金河加點4檔海外掛牌飄香　日本人緊盯0050

財信傳媒董事長謝金河今日以「台股海外也飄香」為題撰文，表示這次台積電ADR股價跑到409.49美元，市值已經跑到2.078兆美元，甚至台灣投資人最愛的元大0050也在日本得到媒體關注及投資人青睞，能見度大大提升，對於海外想投資台股的投資人來說，0050是投資台灣的最便捷列車。

2026-04-27 10:03
美光帶旺記憶體！5檔刷漲停　旺宏法說前亮燈

美光帶旺記憶體！5檔刷漲停　旺宏法說前亮燈

美國記憶體大廠美光（Micron）上周五（24日）股價上漲3.11%，以496.72美元作收，盤中一度攻抵500美元大關，受到美國科技股強勢激勵，今（27）日記憶體群起反攻，以下午即將召開法說的旺宏（2337）表現最為強勢，跳空開高直攻145元漲停價位，南亞科（2409）、十銓（4967）、威剛（3268）、宜鼎（5289）等四檔同刷漲停，群聯（8299）漲幅逾9%，華邦電（2344）、青雲（5386）、廣穎（4973）、創見（2451）漲幅逾半根停板。

2026-04-27 10:30
台積電飆2330元天價！　股王信驊、權值3哥聯發科同破紀錄

台積電飆2330元天價！　股王信驊、權值3哥聯發科同破紀錄

受惠金管會放寬ETF資金對台股單一標的持股上限至25%利多加持，權值股王台積電（2330）今（27）日持續上衝，早盤大漲145元至2330元天價，市場戲稱「台積電股價追上股號」，而股王信驊（5274）、台股權值3哥聯發科（2454）也都同飆天價，開盤15分鐘指數一度狂飆1240點衝40152.82點，同刷史上新高。

2026-04-27 09:28
快訊／台股4萬來了！漲1159點破紀錄　台積電漲120元達2305天價

快訊／台股4萬來了！漲1159點破紀錄　台積電漲120元達2305天價

美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以39858.19點開出，指數大漲925.79點，漲幅2.38％。

2026-04-27 09:04
快訊／普發1萬剩4天！25萬人未領　3萬人入帳失敗

快訊／普發1萬剩4天！25萬人未領　3萬人入帳失敗

普發現金1萬元進入最後倒數，距離4月30日截止只剩4天，仍有約25萬人尚未領取。財政部緊急提醒，逾期將無法領取，民眾務必把握最後期限。

2026-04-27 13:02
群益APP早盤爆「當機災情」下單失敗　投資人崩潰！網笑：守護錢包

群益APP早盤爆「當機災情」下單失敗　投資人崩潰！網笑：守護錢包

台股今（27日）早盤寫下歷史新頁，盤中暴漲逾千點，一舉衝破4萬點大關，投資人狂歡慶祝。不過，有網友指出，群益APP系統異常，出現下單失敗、程式崩潰的狀況，懷疑系統全面當機。對此，許多人都碰到同樣狀況，「用了五年，第一次發生」、「壞了+1」。目前尚未得知系統當機原因，詳情仍待進一步釐清。

2026-04-27 12:12
台股衝上4萬點　「1族群」卻在哭泣！財經作家：忍耐一下

台股衝上4萬點　「1族群」卻在哭泣！財經作家：忍耐一下

台股今（27日）早盤寫下歷史新頁，盤中暴漲逾千點，一舉衝破4萬點大關，最高來到40092.31點，台積電也衝上2330元。對此，財經作家狄驤表示，光是台積電一檔個股就推升大盤約千點，但同時一千多家企業下跌，迎接歷史性的時刻，「中小企業忍耐一下」。

2026-04-27 11:42

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

33歲YTR靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」

台灣「億萬富翁」數量創新高！暴增逾70％

美光帶旺記憶體！5檔刷漲停　旺宏法說前亮燈

台股衝上4萬點　「1族群」卻在哭泣

台積電飆2330元天價！　股王信驊、權值3哥聯發科同破紀錄

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

快訊／台股4萬來了！漲1159點破紀錄　台積電漲120元達2305天價

台積電攻上2330　「巴逆逆進場了」：紀念的一刻！

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

為了結婚買房　離開舒適圈「賺更高薪水」後悔了

財經達人接房屋稅單驚呆　「自住新家貴6倍」

輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

美伊戰爭利空鈍化！台指期4萬點先達陣　日韓股刷新高

台股8大利多加持　投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

抽中現賺逾18萬！　台股下周3檔新股抽籤賺很大

比主動ETF更猛　這檔台股基金今年飆破100%奪冠

東京威力科慘了！捲台積電內鬼賠1億　中國高層爆與競爭對手有關

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366