群益APP早盤爆「當機災情」下單失敗　投資人崩潰！網笑：守護錢包

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（27日）早盤寫下歷史新頁，盤中暴漲逾千點，一舉衝破4萬點大關，投資人狂歡慶祝。不過，有網友指出，群益APP系統異常，出現下單失敗、程式崩潰的狀況，懷疑系統全面當機。對此，許多人都碰到同樣狀況，「用了五年，第一次發生」、「壞了+1」。目前尚未得知系統當機原因，詳情仍待進一步釐清。

群益APP當機

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有網友在PTT的Stock版發文，一早聽朋友提到群益APP出現異常，股票交易時會跳出錯誤訊息，「委託送出失敗：ACNFODR寫檔錯誤，ERR-CODE=0046」，但期貨似乎不受影響，「貌似是全部當機，有人也這樣嗎？」

貼文曝光，許多人都遇到異常問題，「對，壞掉了」、「程式下單全失敗，程式還崩潰」、「這能怎麼辦啊？能求償嗎」、「系統告訴我們現在不要追高」、「瘋掉欸，庫存賣不掉」、「守護你的錢包阿」、「嚇死，一個半小時快9千億的量」、「還沒輪到你跑」、「還好剛能下單時，已經全部出清，獲利了結」。其中，有網友透露，「九點下單也這樣，九點半就好了」。

台股3萬5000點至4萬點僅花18天



台股今（27日）以39858.19點開出，指數大漲925.79點，漲幅2.38％。隨後指數進一步走揚，飆漲1159.91點至40092.31點。

回顧台股萬點里程碑，從2萬點跨入2萬5000點耗時538天，隨後漲幅節奏明顯加速。自今年1月5日台股首次站上3萬點後，不到四個月時間，指數便於4月10日突破3萬5000點，而今日更直接跨越4萬點門檻。3萬5000點至4萬點的區間，僅耗時18天，創下史上最快萬點跨越紀錄。