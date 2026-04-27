快訊／普發1萬剩4天！25萬人未領　3萬人入帳失敗

▲普發1萬倒數計時，至今還有25萬人沒領錢。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發現金1萬元進入最後倒數，距離4月30日截止只剩4天，仍有約25萬人尚未領取。財政部今（27）日緊急提醒，逾期將無法領取，民眾務必把握最後期限。

財政部國庫署表示，截至4月26日止，已有超過2,331萬人完成領取，整體領取率達98.92%。不過仍有約25萬人尚未領取，其中近3萬人曾登記入帳失敗，後續也未改採其他方式領取。

國庫署指出，採登記入帳或直接入帳者，應儘速補摺或透過網路銀行、行動銀行確認是否已入帳；若未入帳，須於4月30日前重新登記或改採ATM領現、郵局領現。選擇郵局臨櫃領取者，服務時間至4月30日下午5時止，各地營業時間略有差異，建議事先確認。

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另外提醒，若於4月29日或30日才符合資格，且透過登記入帳、ATM或郵局領現皆未成功者，須在4月30日23時59分59秒前，透過1988免付費客服專線（含語音留言）或官網文字客服申請，逾期不予受理。目前統計仍有104件經通知後尚未完成領取。

針對新生兒部分，國庫署表示，今年4月1日至30日在國內出生並符合資格者，領取期限延長至5月22日。統計顯示，約6千名符合資格新生兒中，僅約1,700人完成領取，仍有4千餘人尚未領取，領取率約28.98%，呼籲家長留意期限。

國庫署補充，自5月1日起官網與ATM將停止登記與領取功能，官網僅保留資訊查詢；5月4日起（勞動節連假後）郵局僅開放受理4月新生兒領取。

財政部也提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳，民眾應提高警覺防範詐騙，如接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或1988客服查證。