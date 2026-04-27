台股4萬大關站不穩！收漲684點　台積電漲80元至2265

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（27日）開高走高，盤中一度大漲1262.52點衝上40194.92點新高，惟隨後漲勢收斂，加權指數終場大漲684.23點，以39616.63點作收，漲幅1.76％，成交量11844.5億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲925.79點開出，指數開高走高，盤中最高達40194.92點，最低39607.74點，終場收在39616.63點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲80元來到2265元，漲幅3.66％；鴻海（2317）上漲6.5元至228元；聯發科（2454）維持平盤至2435元；廣達（2382）上漲2.5元來到325.5元；長榮（2603）下跌2元至199.5元。

今天漲幅前5名個股為立萬利（3054）上漲7.1元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲4.3元，漲幅10％；台橡（2103）上漲1.85元，漲幅9.97％；聯策（6658）上漲11元，漲幅9.95％；南亞科（2408）上漲20.5元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為沛爾生醫-創（6949）下跌84元，跌幅10％；瑞儀（6176）下跌11元，跌幅10％；尖點（8021）下跌45元，跌幅9.98％；全新（2455）下跌34.5元，跌幅9.97％；汎銓（6830）下跌72元，跌幅9.96％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 立萬利（3054） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 鈞寶（6155） 47.3 ▲4.3 ▲10.0％ 台橡（2103） 20.4 ▲1.85 ▲9.97％ 聯策（6658） 121.5 ▲11.0 ▲9.95％ 南亞科（2408） 226.5 ▲20.5 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 沛爾生醫-創（6949） 756.0 ▼84.0 ▼10.0％ 瑞儀（6176） 99.0 ▼11.0 ▼10.0％ 尖點（8021） 406.0 ▼45.0 ▼9.98％ 全新（2455） 311.5 ▼34.5 ▼9.97％ 汎銓（6830） 651.0 ▼72.0 ▼9.96％

資料來源：證交所