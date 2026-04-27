台股4萬大關站不穩！收漲684點　台積電漲80元至2265

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（27日）開高走高，盤中一度大漲1262.52點衝上40194.92點新高，惟隨後漲勢收斂，加權指數終場大漲684.23點，以39616.63點作收，漲幅1.76％，成交量11844.5億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲925.79點開出，指數開高走高，盤中最高達40194.92點，最低39607.74點，終場收在39616.63點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲80元來到2265元，漲幅3.66％；鴻海（2317）上漲6.5元至228元；聯發科（2454）維持平盤至2435元；廣達（2382）上漲2.5元來到325.5元；長榮（2603）下跌2元至199.5元。
今天漲幅前5名個股為立萬利（3054）上漲7.1元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲4.3元，漲幅10％；台橡（2103）上漲1.85元，漲幅9.97％；聯策（6658）上漲11元，漲幅9.95％；南亞科（2408）上漲20.5元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為沛爾生醫-創（6949）下跌84元，跌幅10％；瑞儀（6176）下跌11元，跌幅10％；尖點（8021）下跌45元，跌幅9.98％；全新（2455）下跌34.5元，跌幅9.97％；汎銓（6830）下跌72元，跌幅9.96％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|立萬利（3054）
|78.1
|▲7.1
|▲10.0％
|鈞寶（6155）
|47.3
|▲4.3
|▲10.0％
|台橡（2103）
|20.4
|▲1.85
|▲9.97％
|聯策（6658）
|121.5
|▲11.0
|▲9.95％
|南亞科（2408）
|226.5
|▲20.5
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|沛爾生醫-創（6949）
|756.0
|▼84.0
|▼10.0％
|瑞儀（6176）
|99.0
|▼11.0
|▼10.0％
|尖點（8021）
|406.0
|▼45.0
|▼9.98％
|全新（2455）
|311.5
|▼34.5
|▼9.97％
|汎銓（6830）
|651.0
|▼72.0
|▼9.96％
資料來源：證交所
讀者迴響