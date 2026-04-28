一銀明起掰了ATM「存到飽」功能　單日限額縮至50萬元

▲第一銀行春節ATM有新規定上路。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

為阻止詐騙洗錢，第一銀行宣布取消自動櫃員機（ATM）「存到飽」功能，自明（29）日起，存戶透過ATM存現金進自己的帳號，由現行的「無上限」縮至50萬元，影響1258萬張一銀金融卡持有人的權益。

根據一銀公告，存戶若透過自行與他行ATM操作轉帳、存款，將以身分證或統一編號總歸戶，單日最高金額不得超過300萬元。

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一銀公告並未說明新制影響戶數，不過依據金管會公告資料顯示，至2月底為止，一銀金融卡發行1258萬6043張，其中流通卡數超過807萬5693張，未來這些金融卡想透過ATM存現金進自己一銀的帳戶，都會受到影響。

目前包括遠東銀、國泰世華銀與台中銀都有存款日額上限，其中遠東銀單日限額為50萬元，國泰世華銀則不可超過300萬元，台中銀ATM存款日限額落在48萬元。

另外，王道銀行無規定ATM存款金額限制，但因為王道銀行現無自有ATM，客戶透過其他銀行ATM存錢進王道銀行帳戶時，就會受各家銀行ATM存款限額規範所影響。

除了一銀對存戶使用ATM提出規範以外，各銀行ATM新規範仍持續公告中，以台新銀最新公告為例，旗下ATM刷臉註冊、轉帳交易服務將於5月29日(五)起停止服務。如存戶有無卡存款或無卡提款需求，建議可使用台新銀行ATM無卡提款或無卡存款服務進行提領。